Incidente di caccia sulle alture di Leivi, cinquantenne in codice rosso

Leivi. Incidente di caccia sulle alture di Leivi poco dopo le 12.

Un uomo di 51 anni, residente a Lorsica, è stato ferito durante una battuta. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato ferito a un fianco da un colpo di rimbalzo.

Per raggiungerlo più in fretta è stato chiamato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sul posto anche la squadra di Chiavari, la croce verde di Carasco, il soccorso alpino e i carabinieri.

L’uomo è rimasto vigile e cosciente e ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.