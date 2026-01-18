Incidente in A10, stabili i due ragazzi più gravi: entrambi restano in Rianimazione

Genova. Sono stabili i due giovani coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sabato lungo la A10.

I due giovani, entrambi residenti a Varazze, sono ricoverati in Rianimazione. Uno di loro, un diciottenne, è intubato e ricoverato nella Rianimazione M3 del Monoblocco del San Martino, diretta dal professor Nicolò Patroniti. Ha riportato un trauma toracico e ferite lacero-contuse al volto, e lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

L’altro ragazzo ricoverato in Rianimazione, 19 anni, non è stato intubato ma ha subito traumi al torace e alla colonna vertebrale seri, che necessitano di monitoraggio costante. Lunedì sarà sottoposto a nuovi esami diagnostici. Gli altri tre giovani a bordo dell’auto hanno riportato ferite e traumi non gravi.

L’incidente è avvenuto all’alba di sabato nel tratto compreso tra la galleria Coronata e lo svincolo di Genova Aeroporto. I cinque ragazzi stavano tornando a Varazze dopo una serata trascorsa a Genova, ma il giovane alla guida della Fiat Panda su cui viaggiavano ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il guardrail ribaltandosi. Uno dei ragazzi è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.