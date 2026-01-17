Genova. “Sono stati entrambi trasferiti presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti, i due giovani dell’incidente in A10 all’alba dopo essere stati stabilizzati, grazie al tempestivo intervento del team del punto di rianimo del Pronto Soccorso”.

Con questa nota, diffusa questa sera dall’ufficio stampa del Policlinico San Martino, l’ospedale ha fornito gli aggiornamenti sullo stato di salute di due dei cinque giovani rimasti feriti nel terribile incidente avvenuto questa mattina all’alba in A10, all’inizio di Ponte San Giorgio. Poco prima dell’alba, l’auto su cui viaggiavano cinque ventenni, infatti, ha sbandato violentemente, finendo la propria corsa incastrata tra i due guard rail che separano le carreggiate.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore. Tutti e cinque i ragazzi risultavano feriti, e due di loro, i più gravi, sono stato trasferiti in codice rosso al San Martino. “Il 18enne dei due è intubato, con un trauma toracico e ferite lacero contuse al viso – prosegue la comunicazione dell’ospedale – Lunedì sarà sottoposto ad intervento chirurgico. E’ inoltre prossimo a risonanza per approfondire sospette lesioni cervicali. La prognosi resta riservata”.