Attenzione

Incidente tra camion in A10, un ferito e traffico bloccato tra Arenzano e Varazze

Il traffico, che sul tratto scorreva già lungo un restringimento di carreggiata, poco dopo le 15 era praticamente fermo

incidente a10

Genova. Incidente sull’autostrada A10 nel primo pomeriggio di giovedì 15 gennaio, coinvolti ancora una volta due mezzi pesanti che si sono tamponati.

L’incidente si è verificato all’altezza di Cogoleto, nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia. Ferito un trentenne: sul posto sono intervenuti gli uomini di Autostrade per l’Italia, l’ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto e l’automedica inviata dal 118.

Il traffico, che sul tratto scorreva già lungo un restringimento di carreggiata, poco dopo le 15 era praticamente fermo e i chilometri di coda erano già 2, in aumento.

