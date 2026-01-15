Incendio ad Avegno, in fiamme il tetto di una casa: tre persone in fuga nel cuore della notte

Avegno. Un altro tetto in fiamme nell’entroterra ligure. È successo questa notte intorno alle 2.30 ad Avegno, alle spalle di Recco.

A chiamare i vigili del fuoco sono stati direttamente i proprietari dell’abitazione, in tutto tre persone, che si sono accorti dell’incendio e si sono messi in salvo in completa autonomia.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con due squadre dalla sede centrale e l’autoscala. Grazie a questo mezzo si è potuto operare dall’alto e contenere in fretta le fiamme, riuscendo a evitare che coinvolgessero il piano abitato. Non si registrano feriti né intossicati.

Anche in questo caso è probabile che l’incendio si sia sprigionato a partire dalla canna fumaria della stufa, come spesso accade nelle abitazioni dell’entroterra.