Incendio boschivi e gestione emergenze, rinnovata intesa tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco

Genova.. Regione Liguria ha approvato il rinnovo dello schema di convenzione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco per lo svolgimento delle attività inerenti alla lotta attiva agli incendi boschivi e alle funzioni di Protezione civile. L’accordo, che riguarda il triennio 2026 – 2028, prevede uno stanziamento di due milioni e 640 euro.

Le risorse, come accadeva nelle scorse edizioni della convenzione, saranno destinate a organizzazione e gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), emergenze a livello regionale, direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi, supporto tecnico alle attività organizzative, formative e di pianificazione dell’antincendio boschivo e tecnico-operativo alle attività di Protezione civile derivanti dalle emergenze che interessano il territorio regionale, con particolare attenzione al raccordo funzionale tra Sala Operativa di Protezione civile e Sala Operativa Regionale dei Vigili del fuoco.

“Questa convenzione, attivata per la prima volta nel 2017, negli anni ha sempre dimostrato la sua utilità nel migliorare le capacità del territorio di rispondere alle emergenze di Protezione civile e agli incendi boschivi – commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -. Si tratta di un accordo di grandissima rilevanza per Regione Liguria: grazie a questo rinnovo, frutto di un grande lavoro di collaborazione tra tutte le parti coinvolte, potremo continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini, mettere in atto misure di prevenzione e gestire con rapidità ed efficienza le emergenze, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio”.