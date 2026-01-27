  • News24
Lavoraccio

Incendio nella baracca a Sampierdarena: fiammate da 800 gradi da sostanza non identificata fotogallery

La reazione improvvisa con acqua e liquido schiumogeno: poi la decisione di soffocarlo con la sabbia

Genova. Sono durate quasi ventiquattro ore le operazioni di spegnimenti e di messa in sicurezza dell’incendio che ha interessato una piccola baracca deposito di via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena.
L’incendio, di modeste dimensioni, si è però dimostrato tenace a causa di una sostanza non identificata che a contatto con l’acqua e il liquido schiumogeno dei vigili del fuoco aumentava la sua intensità, con fiammate arrivate a superare gli 800 gradi, con grave pericolo per gli operatori.
Dopo diversi tentativi, si è proceduto con l’estinguimento per soffocamento, facendo soffocare le braci e il fuoco con calce e sabbia. Operazioni che sono andate avanti per tutta la giornata di ieri. Oggi sarà terminate le verifiche del caso e la bonifica definitiva del sito.
