Sampierdarena, incendio nella notte: due auto e uno scooter in fiamme

Genova. Un violento incendio ha messo in allarme la scorsa notte il quartiere di Sampierdarena, coinvolgendo due automobili e un motociclo. L’allarme è scattato intorno alle 2:30 del mattino, quando i residenti di via Orgiero hanno segnalato le fiamme che si levavano dai mezzi parcheggiati in strada.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno mobilitato due squadre. Sul posto anche gli agenti della polizia di stato e della polizia locale. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si espandessero ad altri mezzi parcheggiati li vicino.

Non risultano feriti. Le fiamme hanno distrutto due auto e uno scooter. Sono scattati i rilievi del caso per capire le cause del rogo ed eventuali responsabilità.