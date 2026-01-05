Incendio a Ruta di Camogli, le fiamme distruggono il tetto di un’abitazione

Camogli. Incendio la scorsa notte a Ruta, sulle alture di Camogli, a monte della strada provinciale di San Martino di Noceto vicino al territorio di Rapallo.

Le fiamme hanno distrutto il tetto di un’abitazione. I vigili del fuoco di Rapallo sono riusciti a contenere le fiamme evitando che si propagassero ad altre case, poi hanno effettuato la bonifica.

Probabile che il rogo sia dovuto al surriscaldamento della canna fumaria. Per fortuna non risultano persone coinvolte.

“Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, com’era presumibile, è stato deciso che la struttura non è agibile – spiega a LevanteNews il sindaco Giovanni Anelli, presente sul luogo – Mercoledì prossimo verrà fatto un nuovo punto sulla situazione. Intatto una ditta metterà lo stabile in sicurezza”.