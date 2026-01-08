Incendio a Lumarzo, in fiamme il tetto di una casa: i vigili del fuoco limitano i danni

Lumarzo. Un altro incendio di un tetto nell’entroterra ligure. Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Lumarzo, in località Scagnelli, perché la copertura di un’abitazione aveva preso fuoco.

I pompieri sono accorsi sul posto con due squadre, una autobotte per la riserva d’acqua e il carro aria respirabile.

L’intervento ha permesso di limitare i danni a una sola falda del tetto.

Per fortuna non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate: gli inquilini si erano messi in salvo autonomamente.