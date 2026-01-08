  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Incendio a Lumarzo, in fiamme il tetto di una casa: i vigili del fuoco limitano i danni

Gli inquilini si erano messi in salvo autonomamente

Generico gennaio 2026

Lumarzo. Un altro incendio di un tetto nell’entroterra ligure. Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Lumarzo, in località Scagnelli, perché la copertura di un’abitazione aveva preso fuoco.

I pompieri sono accorsi sul posto con due squadre, una autobotte per la riserva d’acqua e il carro aria respirabile.

L’intervento ha permesso di limitare i danni a una sola falda del tetto.

Per fortuna non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate: gli inquilini si erano messi in salvo autonomamente.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.