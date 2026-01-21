In gita sul monte di Portofino si frattura una caviglia: 66enne genovese trasportata al San Martino

Genova. Intervento sul monte di Portofino in località Caselle da parte del Soccorso alpino e speleologico Liguria nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio per una donna di 66 anni, residente a Genova, in gita con il marito, per una sospetta frattura alla caviglia sinistra.
L’ infermiera della squadra del Soccorso alpino ha provveduto ad immobilizzare l’arto dell’infortunata con un bendaggio steccato. Quindi la donna è stata trasportata su barella Kong fino a San Fruttuoso.
Qui è stata caricata sulla barca ambulanza della Croce Verde di Camogli (al seguito anche l’infermiera del soccorso alpino) fino al porto di Camogli. Da lì in ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell”ospedale San Martino.