  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'intervento

In gita sul monte di Portofino si frattura una caviglia: 66enne genovese trasportata al San Martino

L'intervento del soccorso alpino questo pomeriggio in località Caselle

soccorso alpino barella, monte portofino

Genova. Intervento sul monte di Portofino in località Caselle da parte del Soccorso alpino e speleologico Liguria nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio per una donna di 66 anni, residente a Genova, in gita con il marito, per una sospetta frattura alla caviglia sinistra.

L’ infermiera della squadra del Soccorso alpino ha provveduto ad immobilizzare l’arto dell’infortunata con un bendaggio steccato. Quindi la donna è stata trasportata su barella Kong fino a San Fruttuoso.

Qui è stata caricata sulla barca ambulanza della Croce Verde di Camogli (al seguito anche l’infermiera del soccorso alpino) fino al porto di Camogli. Da lì in ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell”ospedale San Martino.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.