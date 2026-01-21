Imprese, il presidente della Regione Marco Bucci in visita alle eccellenze dell’entroterra

Genova. Mattinata in Valle Scrivia per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, accompagnato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, impegnato nella visita istituzionale dedicata alle realtà produttive dell’entroterra. Un’opportunità per osservare da vicino aziende che operano in settori strategici e che contribuiscono alla vitalità economica del territorio. Presenti, tra gli altri, anche Rosa Oliveri, sindaco di Ronco Scrivia, e Gian Luca Campora, sindaco di Isola del Cantone.

La prima tappa è stata a Isola del Cantone, con la visita allo stabilimento Denios, azienda specializzata in soluzioni per la sicurezza industriale e la gestione di materiali pericolosi. Successivamente la delegazione regionale si è spostata a Ronco Scrivia per la visita alla nuova sede di Racing Force Group, gruppo internazionale con una presenza produttiva radicata nell’entroterra genovese.

“La Valle Scrivia dimostra che quando ci sono coraggio e competenze i risultati arrivano – ha commentato il presidente Bucci –. Qui ci sono imprese che ogni giorno si mettono in gioco, investono sulle persone e fanno crescere il territorio. È questo che rende l’entroterra un posto dove lavorare e fare impresa con la voglia di innovare e costruire qualcosa che duri nel tempo. Nelle valli della Liguria ci sono realtà industriali di alto livello e grandi potenzialità, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

“Mattinata intensa in Valle Scrivia con il presidente Bucci, con il quale abbiamo toccato con mano la capacità tutta ligure di fare impresa ad alti livelli. Dalla visita allo stabilimento di Isola del Cantone di Denios, realtà leader nello stoccaggio in sicurezza e nella protezione dell’ambiente, al nuovo store di Racing Force, conosciuta in tutto il mondo con il marchio OMP che è diventato negli anni sinonimo di sicurezza e affidabilità per i piloti di Formula Uno e dell’automobilismo in generale – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Professionalità nate e cresciute in Liguria che, oltre a rappresentare un presidio economico e occupazionale per il nostro territorio, portano alto il nome della nostra regione sui palcoscenici internazionali”.

La giornata proseguirà a Busalla, alle 14, con un sopralluogo al cantiere sul Rio Migliarese, intervento inserito nel quadro delle opere di messa in sicurezza del territorio. Sempre a Busalla è previsto un incontro con i sindaci della Valle Scrivia alla presenza del presidente Bucci, dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana.