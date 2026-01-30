  • News24
Finalmente

In val d’Aveto si scia: nel weekend piste e impianti tutti aperti

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio si potrà sciare dalle 9 alle 16:30

Santo Stefano d’Aveto. In Liguria si inizia finalmente a sciare: nell’ultimo fine settimana di gennaio gli impianti di Santo Stefano d’Aveto aprono integralmente, complice le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, dalle 9 alle 16:30, saranno aperti la seggiovia Riofreddo – Prato della Cipollam, la aeggiovia Prato della Cipolla – Monte Bue, la sciovia Prato della Cipolla e il tapis roulant Prato della Cipolla.

Aperte la pista blu Fraccia dal Monte Bue a Prato della Cipolla, la rossa Marco Corvisiero (parte alta), la pista agonistica e il campo scuola Baby Prato della Cipolla. Aperti anche il rifugio Monte Bue e quello di Prato della Cipolla, dove sciatori e non potranno assaggiare polenta, cioccolata calda, bombardino e vin brulé.

