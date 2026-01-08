Immobiliare: Genova al primo posto per aumento degli affitti, salgono anche i prezzi di vendita

Genova è la città che ha registrato il più alto aumento del prezzo degli affitti nel 2025 con un rialzo medio del 10,9%, passando da 9 euro a 10 euro a metro quadrato. È quanto evidenzia l’analisi del portale Immobiliare.it che ha preso l’andamento delle compravendite e delle locazioni nelle 12 principali città italiane.

Secondo quanto rilevato analizzando gli immobili in offerta sul portale, per il mercato della casa è stato un anno tendenzialmente positivo in tutti i maggiori capoluoghi, con una crescita dei prezzi del 3,3% per le vendite e del 6,4% per gli affitti e un prezzo medio al metro quadrato rispettivamente di 2.139 euro e 13,9 euro. L’unico segno meno si è registrato nella città di Milano per quanto riguarda gli affitti, che hanno subito una leggera flessione dello 0,5% rispetto ai dodici mesi precedenti.

A Genova, in particolare, spicca la risalita dei prezzi in Valpolcevera dove si passa da 6,7 euro a 8,3 euro al metro quadrato, un rialzo del 23,8%. Nella top ten ci sono anche Sampierdarena, Belvedere e Cornigliano dove in un anno la cifra media è aumentata da 6,9 euro a 8,2 euro al metro quadrato (+18,4%). Nonostante tutto, il capoluogo ligure resta una delle città con i prezzi più bassi: solo Catania e Palermo, tra quelle considerate nell’analisi, risultano più economiche.

Anche sul fronte delle vendite Genova rispecchia la tendenza nazionale registrando una variazione positiva dei prezzi medi, da 1.684 euro a 1.734 euro al metro quadrato (+3%). La zona Principe-Carmine è addirittura quella che segna il maggiore rialzo in Italia: da 1.750 a 2.186 euro al metro quadrato, +24,9%. Volano i prezzi anche in Centro con un delta del 10,8% (da 2.670 euro a 2.959 euro a metro quadrato). Guardando alle cifre in termini assoluti, però, la città della Lanterna si conferma terzultima, meglio solo dei due maggiori centri siciliani.

Per quanto riguarda le vendite, le città con i maggiori rialzi sono state Firenze e Verona, a pari merito (+7,8%), seguite da Roma (+6,8%), mentre per gli affitti troviamo sul podio Genova (+10,9%), Bari (+10,3%) e nuovamente Roma (+9,6%). Al contrario, le città a registrare gli aumenti meno significativi sono state Palermo (+2,6%), Venezia (+2,5%) e Milano (+2,1%) per le compravendite, mentre per le locazioni, oltre alla già citata flessione di Milano (-0,5%), sono Firenze (+3,5%) e Bologna (+1,8%) le città con le crescite più timide.