Il Genoa condanna gli insulti razzisti verso Stanciu: la nota del club

Il rigore sbagliato al 99′ da Stanciu, che avrebbe consentito al Genoa di batter 2-1 il Milan, ha causato l’ira dei tifosi.

Per molti un giocatore da tempo fuori dalle rotazioni dei titolari e primi cambi non avrebbe dovuto calciare un penalty di tale importante. Purtroppo, come troppo spesso accade sui social, c’è chi è andato oltre e ha rivolto espressioni razziste contro il giocatore. La nota del club non si è fatta attendere:

Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati.