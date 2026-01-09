  • News24
Presa di posizione

Il Genoa condanna gli insulti razzisti verso Stanciu: la nota del club

"Il club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati"

Genoa Vs Udinese

Il rigore sbagliato al 99′ da Stanciu, che avrebbe consentito al Genoa di batter 2-1 il Milan, ha causato l’ira dei tifosi.

Per molti un giocatore da tempo fuori dalle rotazioni dei titolari e primi cambi non avrebbe dovuto calciare un penalty di tale importante. Purtroppo, come troppo spesso accade sui social, c’è chi è andato oltre e ha rivolto espressioni razziste contro il giocatore. La nota del club non si è fatta attendere:

Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati.

