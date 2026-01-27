Il Civ Green Valley porta l’arte a Molassana: Tiler in mostra e una caccia al tesoro per San Valentino

Genova. Il CIV Green Valley Molassana prosegue il proprio percorso di attivazione del territorio con una nuova iniziativa che unisce arte contemporanea, commercio di prossimità e partecipazione attiva. In occasione di San Valentino, il quartiere diventa teatro di un progetto diffuso che coinvolge direttamente cittadini e attività commerciali.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà la mostra dell’artista Tiler, in programma il 14 febbraio alle ore 14.30 presso Piazza dell’Olmo 4, all’interno di un ex locale commerciale oggi inutilizzato, temporaneamente riaperto per l’occasione. Una scelta che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione e riattivazione del tessuto urbano, uno dei temi su cui il CIV Green Valley sta lavorando. La mostra rappresenta l’atto finale di una caccia al tesoro urbana che si svilupperà nei giorni 31 gennaio e 7 febbraio, coinvolgendo i commercianti aderenti al CIV. In queste due date, acquistando presso le attività che espongono la locandina dell’iniziativa, le persone riceveranno un indizio. Gli indizi dovranno essere risolti e conservati per accedere alla finale del 14 febbraio.

Durante l’evento conclusivo, il primo partecipante che arriverà con tutti gli indizi correttamente risolti e saprà rispondere alla domanda finale vincerà un’opera originale di Tiler, donata dall’artista al CIV Green Valley come gesto concreto di sostegno al progetto e al percorso di riqualificazione territoriale in corso. Il linguaggio artistico di Tiler, noto per le sue opere urbane realizzate su piastrelle e per una ricerca che nasce e vive nello spazio pubblico, si inserisce in modo naturale nella visione del CIV: un’arte che dialoga con la città e con le persone, capace di abitare luoghi quotidiani e di generare nuove prospettive.

L’iniziativa si colloca all’interno di un percorso più ampio che il CIV Green Valley Molassana sta portando avanti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei commercianti come presidio economico e sociale, promuovendo azioni che creino movimento, relazione e identità territoriale, oggi e nel medio-lungo periodo.

“Il CIV Green Valley sta lavorando per costruire un modello di territorio vivo, in cui commercio, socialità e cultura dialoghino in modo concreto. Questa iniziativa nasce con l’obbiettivo di riportare le persone nei negozi e rimettere in movimento il quartiere creando occasioni reali di incontro – commenta Morena Morini, portavoce del nuovo CIV Green Valley – Non si tratta di un evento isolato, ma di un passo all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione e riqualificazione della valle, che il CIV Green Valley, insieme ai commercianti che lo compongono, intende portare avanti coinvolgendo attivamente la comunità. La caccia al tesoro è uno strumento semplice ma efficace per attivare il territorio, mentre la mostra di Tiler rappresenta un elemento culturale forte e coerente con il contesto urbano in cui si inserisce. La scelta dell’artista di donare un’opera al CIV è un segnale significativo, che rafforza il senso di collaborazione e di costruzione condivisa”.

“Mi piace portare il mio lavoro fuori dai contesti tradizionali e farlo vivere nei luoghi quotidiani delle persone – scrive l’artista Tiler in una nota – Esporre a Molassana, all’interno di un progetto che coinvolge direttamente il territorio e i commercianti, dà senso a quello che faccio. Donare un’opera al CIV Green Valley è un modo concreto per sostenere un’idea di quartiere vivo, dove arte e comunità possono incontrarsi e crescere insieme”.