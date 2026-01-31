  • News24
Protesta

I lavoratori del ministero della Cultura domenica in piazza: “Carenza di personale insostenibile”

Appuntamento il 1° febbraio davanti a Palazzo Reale per un volantinaggio di sensibilizzazione: "Chiediamo assunzioni immediate e stop alle esternalizzazioni"

via balbi, palazzo reale

Genova. “Negli enti del ministero della Cultura di Genova e della Liguria la carenza di personale ha raggiunto livelli ormai insostenibili, con organici ridotti dal 35% al 50%, mettendo seriamente a rischio l’apertura dei musei, la sicurezza dei luoghi della cultura e il funzionamento di biblioteche, archivi e soprintendenze”. È l’allarme lanciato da Cgil e Usb che domenica scenderanno in piazza per protestare.

L’appuntamento è in via Balbi, nel centro di Genova davanti a Palazzo Reale domenica 1 febbraio a partire dalle ore 13.30 “per denunciare anni di tagli e scelte locali sbagliate e per rivendicare diritti, dignità e il pieno riconoscimento delle professionalità che garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di mobilitazione che chiede “assunzioni stabili e immediate, lo stop alle esternalizzazioni e investimenti concreti su sicurezza, sedi e condizioni di lavoro, contro lo smantellamento del servizio pubblico culturale”.

Per questi motivi, in occasione della prima domenica del mese e degli accessi gratuiti presso gli enti del ministero della Cultura di Genova, la Funzione Pubblica Cgil e Usb hanno deciso di effettuare un volantinaggio di sensibilizzazione alla cittadinanza.

