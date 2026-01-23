Genova ricorda Guido Rossa 47 anni dopo: “Un martire, grazie a lui sconfitto il terrorismo”

Genova. È ancora vivo l’insegnamento di Guido Rossa, operaio, sindacalista e militante comunista ucciso dalle Brigate Rosse a Genova il 24 gennaio 1979. Oggi, con un giorno di anticipo, la tradizionale cerimonia di commemorazione organizzata dalla Fiom nello stabilimento ex Ilva, preceduta da quella istituzionale in via Fracchia, dove fu assassinato. Quindi l’appuntamento alla Camera del Lavoro e, nel primo pomeriggio, in largo XII Ottobre con Cgil, Cisl e Uil.

“La sua coraggiosa testimonianza e il suo esempio segnarono la svolta che portò alla sconfitta del terrorismo: un esempio che deve valere ancora oggi, per affrontare con determinazione e rispetto delle istituzioni le sfide del presente e del futuro, anche nei luoghi di lavoro – ha detto il presidente della Regione Marco Bucci -. Chi reclutava terroristi nei luoghi di lavoro non rispettava l’ambiente di lavoro stesso. La testimonianza di Guido Rossa ci ricorda quanto siano fondamentali il coraggio civile, il rispetto delle regole e delle persone”.

“Un martire del lavoro, della democrazia e della libertà”, lo ha definito la sindaca di Genova Silvia Salis nel suo discorso. “L’uccisione di Guido Rossa ha segnato un passaggio storico fondamentale e una risposta a tutti quelli che volevano infangare i movimenti di resistenza operaia associandoli al terrorismo – ha commentato a margine -. È la storia di chi non si gira dall’altra parte in un momento in cui si prende sempre meno posizione su tutto”.

“Il Paese non deve perdere la memoria sul fatto che la democrazia nel nostro paese esiste e si è rafforzata grazie al mondo del lavoro e al ruolo decisivo che la classe operaia ha dato – ha rimarcato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil -. Ed è evidente che non è un caso che la crisi della democrazia che stiamo vivendo coincide con un aumento della precarietà dello sfruttamento e della svalorizzazione del lavoro. Oggi non è solo ricordare Guido Rossa, il suo sacrificio, ma soprattutto avere presente che per poter rafforzare davvero la democrazia c’è bisogno di rimettere al centro il lavoro, i diritti nel lavoro e la centralità della persona“.

“Ho conosciuto personalmente Guido Rossa, lo stimavo e penso che lui mi stimasse. Di Guido Rossa ho stimato sempre l’onestà intellettuale. Onesta intellettuale che chiediamo a nome di tutti per questo stabilimento, da dove è nata la siderurgia italiana”, le parole di monsignor Luigi Molinari, storico cappellano del lavoro, prima di benedire la targa fatta apporre nel 2019 dalla Fiom con la scritta Contro ogni terrorismo: unità, fratellanza e accoglienza fra tutti i lavoratori, senza distinzione di provenienza, di religione e nazionalità.

“Il sacrificio di Guido Rossa ha rappresentato uno spartiacque nella storia della sinistra italiana, segnando una condanna netta e definitiva del terrorismo – aggiunge il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari -. La sua testimonianza deve continuare a essere un monito per tutti: mai permettere che principi ideologici, strumentalizzazioni o finalità di parte possano anche solo avvicinare, persino inconsapevolmente, la politica al terrorismo o a qualsiasi forma di violenza”.

All’ex Ilva anche l’intervento del vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, che ha citato Bertold Brecht: “sventurata la terra che ha bisogno di eroi”, ha sottolineato che: «negli anni Settanta, la nostra città ha avuto bisogno di atti di eroismo: il sacrificio di Guido Rossa non fu, però, l’atto isolato di un santo laico, ma nasceva nel contesto preciso del movimento operaio, del mondo sindacale e del Partito Comunista che hanno saputo fare argine al terrorismo. Il sacrificio di Guido Rossa – ha detto il vicesindaco – fu uno spartiacque, come ci dicono oggi gli storici, nella lotta al terrorismo. Lo dobbiamo al coraggio, alla responsabilità e al rigore di Guido Rossa. Lo dobbiamo alla consapevolezza dei partiti della sinistra costituzionale, del mondo sindacale e del movimento operaio che, per cambiare la società, per raggiungere gli obiettivi di giustizia e uguaglianza sociale, bisognava usare strumenti democratici, fuori e dentro i luoghi di lavoro. Riconoscere quel contesto serve a combattere, oggi, ogni tentativo di riscrittura della storia di quel periodo e serve a non deresponsabilizzarci su quanto dobbiamo fare, seguendo l’esempio di Guido Rossa: riconoscere ogni forma di terrorismo e di fascismo e combatterla, alimentando i diritti democratici e del lavoro, proprio come ebbe il coraggio di fare, anche a costo della propria vita, Guido Rossa, difendendo i valori di democrazia e libertà”.

Questa mattina, come M5S Liguria, ho preso parte in via Fracchia alla commemorazione di Guido Rossa. È stato un momento di raccoglimento e memoria che ci riporta alle radici della nostra democrazia e ai valori fondanti della Costituzione, nata anche dal sacrificio di uomini e donne che hanno pagato con la vita la scelta di stare dalla parte della giustizia, della democrazia, del lavoro e della legalità”, dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano a margine della cerimonia.

“Particolarmente significativa – ha aggiunto il pentastellato regionale con il senatore M5S Luca Pirondini – è stata la presenza delle scolaresche, segno di una memoria che continua a essere trasmessa alle nuove generazioni. La partecipazione dei giovani rappresenta un patrimonio prezioso: per costruire una società fondata su rispetto, solidarietà e valori costituzionali, servono conoscenza e consapevolezza”.