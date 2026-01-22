Genova si prepara a commemorare Guido Rossa, il programma delle celebrazioni

Genova. La città di prepara a commemorare Guido Rossa, operaio e sindacalista che il 24 gennaio del 1979 fu assassinato dalle Brigate Rosse mentre si recava nell’impianto di Cornigliano dove lavorava.
La cerimonia per il 47esimo anniversario dell’omicidio si terrà venerdì 23 gennaio, con inizio alle 9 nei giardini di via Fracchia, nei pressi del luogo dell’omicidio, dove sarà deposta una corona alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, che aprirà gli interventi delle autorità.
Interverranno poi il presidente di Anpi Genova, Massimo Bisca, e la presidente del Municipio I Centro Est, Simona Cosso. Sarà presente una rappresentanza della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Oregina “Gastaldi”.
Alle 10 si terrà una cerimonia promossa dalla Camera del Lavoro di Genova, dalla Fiom Cgil e dalla Società di Mutuo Soccorso G. Rossa a Cornigliano, nel Magazzino Transiti dello stabilimento Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, cui parteciperà anche Salis.
Alle 12 presso il monumento Guido Rossa della Camera del Lavoro di Genova, in via San Giovanni d’Acri 6, si svolgerà l’appuntamento curato dalla Cgil al quale, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, interverrà il vicesindaco Alessandro Terrile.
Le iniziative si concluderanno alle 14.30 in largo XII Ottobre, davanti al monumento dedicato a Guido Rossa, con la cerimonia organizzata da Cgil, Cisl e Uil territoriali alla quale interverrà il vicesindaco Terrile.