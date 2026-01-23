Il Gruppo FS Italiane acquisisce il Gruppo City Sightseeing Italy e Florenita Bus

Genova. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso la propria controllata Busitalia, ha acquisito il 100% del Gruppo F.lli Maddii, proprietari di Florentia Bus ed azionista di maggioranza del gruppo City Sightseeing Italy e Sightseeing Experience, oltre alle partecipazioni di minoranza detenute dal Gruppo Zani nel gruppo City Sightseeing Italy, dando vita ad una delle principali realtà italiane nel trasporto turistico e nei servizi turistici.

L’acquisizione si è conclusa giovedì 15 gennaio a Roma, con la firma da parte dell’Ing. Fabio Maddii, Presidente City Sightseeing Italy e del Dott. Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia, insieme a quella di tutti gli azionisti del Gruppo F.lli Maddii.

Nata nel 1928 nel cuore del Valdarno in Toscana come impresa familiare legata al trasporto delle maestranze del territorio, il Gruppo F.lli Maddii ha attraversato quasi un secolo di evoluzione industriale, trasformandosi progressivamente in un operatore di riferimento nei servizi di mobilità turistica, noleggio, linee commerciali, open bus e tour e attività per turisti che ogni anno visitano l’Italia. Un percorso di crescita portato avanti da quattro generazioni e costruito su visione imprenditoriale, capacità di adattamento e forte attenzione alle persone.

Oggi il Gruppo rappresenta il leader italiano nel mercato degli open bus turistici, con una presenza capillare nelle principali città d’arte del Paese. L’operazione include tutte le società del Gruppo F.lli Maddii: Florentiabus, Sightseeing Experience e il network City Sightseeing Italy, attivo, direttamente o tramite società controllate o partecipate a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona.

Complessivamente, il Gruppo conta oltre 170 mezzi, circa 300 collaboratori e un’offerta integrata che spazia dal servizio di sightseeing urbano al tour operating passando dall’offerta dedicata al mercato crocieristico, rappresentando un asset industriale solido, riconosciuto e altamente complementare alla strategia di sviluppo di FS nel segmento della mobilità a mercato e del turismo.

“Questa operazione rappresenta la migliore sintesi tra tutela delle persone, continuità aziendale e prospettive di crescita futura,” ha dichiarato Fabio Maddii. “Entrare a far parte del Gruppo FS significa dare al nostro progetto industriale una dimensione ancora più solida e strutturata, mantenendo al centro il valore delle competenze e del lavoro delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori.”

L’ingresso nel perimetro del Gruppo FS consentirà di rafforzare ulteriormente il posizionamento del business turistico, sviluppare sinergie industriali e ampliare l’offerta di servizi integrati, nel segno dell’innovazione, della qualità e della sostenibilità.