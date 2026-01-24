Verso Catanzaro – Sampdoria, si ferma Barak. Gregucci chiarisce sulla questione Esposito

Genova. Sampdoria in partenza per Catanzaro per provare a fare risultato in trasferta, dove i tre punti mancano da quel 20 ottobre 2024, Cesena-Sampdoria 3-5. La partita è in programma domani, domenica, alle 17:15.

Mister Gregucci parla in conferenza stampa in una situazione che è tornata calda dopo la sconfitta ad Avellino e il pareggio in casa contro l’Entella.

L’amichevole contro il Golfo Paradiso ha mostrato dei tentativi di 3-4-2-1 e il mister commenta: “Sono tutte valutazioni in corso d’opera. Per chi ci tiene ai numeri, ci può stare spostare qualche giocatore in quella posizione. Non cambiano i principi, è sempre importante il giocatore che verrà chiamato, non tre-quattro metri più avanti o indietro“. In sostanza lascia intendere che sono in programma soluzioni differenti anche perché il piano gara può cambiare a seconda delle indisponibilità”

Si sofferma molto su Esposito e il suo infortunio chiarendo: “Non vado alla sagra del masochista. Ho sentito di tutto. Noi abbiamo da fare valutazioni con il comparto medico, con il ragazzo, con la sua disponibilità. Ho letto che era già rotto. Non è così. Mi avete chiesto perché ho tolto Esposito al 70′? Perché era appannato, poi con consulto medico si registra un’infrazione di secondo grado e io non ho mai visto uno con un’infrazione uscire sulle sue gambe”.

Mancherà anche Barak: “Ha subito una botta alla caviglia, non sarà convocato. Si è fermato oggi, non partecipato alla rifinitura”. Altri invece recuperano: “Depaoli ha recuperato, parte per Catanzaro. Abildgaard sarà convocato dopo la febbre. Riccio anche lui c’è ma bisogna vedere se è anche nelle condizioni psichiche per la trasferta. Altare sta tornando in gruppo, vedremo come procederà in corso d’opera per pianificare bene il suo lavoro”.

Tra i giocatori che potrebbero dare un apporto importante ci sono Cherubini, sbloccato dal gol con l’Entella, che per Gregucci sta lavorando bene, anche se in settimana ha avuto un piccolo problemino e Conti (in vista di rinnovo di contratto): “Lui è importante per la Sampdoria perché è cresciuto qui sotto, un ragazzo serio, sempre pronto, nelle valutazioni è uno che si fa scegliere da solo”.

Gregucci definisce il Catanzaro “squadra top in fase di palleggio per la categoria. Dobbiamo fare una partita di sacrificio, di qualità, di compattezza, di squadra. Senza palla dobbiamo essere attenti perché Catanzaro sa riconoscere delle trame di gioco importanti. Dovremo fare una partita seria. Loro per la fase di possesso, ripeto, sono una delle migliori squadre di categoria”.

Il mal di trasferta rischia di essere anche un problema mentale: “Stiamo cercando di lavorare sulla testa, se no dopo diventa un boomerang. Noi dovremo andare a fare una partita molto seria con la consapevolezza che dobbiamo sbagliare poco, quasi niente. Dobbiamo tornare a casa con un risultato positivo, perché serve alla classifica”.

Sui nuovi acquisti Viti e Palma commenta: “Hanno qualità, uno è giovane che necessita di fare esperienza, l’altro ce l’ha. Certo il periodo è breve, ma questo è un gruppo sano”.

Ha belle parole anche per Begic: “Necessita del tempo, ma si è allenato bene questa settimana, nelle valutazioni di chi può entrare e iniziare la partita c’è anche lui”.

Di sicuro l’attenzione in allenamento è anche sul lavorare di più sulle palle inattive. “Siamo piccoli di statura, anche lì va fatta una valutazione, visto che il piazzato conta il 33% dei gol in tutte le categorie”.