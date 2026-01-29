Presentata a Genova la nave gasiera Green Pearl, potrà rifornire di Gnl anche le autocisterne

Genova. Si è tenuta oggi al Waterfront di Genova la cerimonia di presentazione di Green Pearl, innovativa nave gasiera per il trasporto small scale e per il rifornimento di Gnl e bio-Gnl che, prima in Europa, consente di affiancare alle operazioni ship-to-ship (rifornimento alle navi) anche quelle ship-to-truck (rifornimento alle autocisterna gasiere), garantendo così una notevole semplificazione delle operazioni di distribuzione small scale e generando ricadute positive in termini di sicurezza energetica e di supporto al tessuto economico nazionale.

L’evento, che ha visto la partecipazione e il saluto delle istituzioni cui hanno fatto seguito gli interventi delle aziende coinvolte, segna l’avvio della fase di piena operatività di questa nuova unità dedicata al trasporto di gas naturale liquefatto, fossile o bio.

Commissionata nell’estate 2023 e noleggiata dal Gruppo Axpo per i prossimi 10 anni, Green Pearl è stata costruita dal cantiere genovese San Giorgio del Porto per conto della società armatoriale G&H Shipping, joint venture tra Gas and Heat (famiglia Evangelisti) e la stessa San Giorgio del Porto (gruppo Genova Industrie Navali), poi affiancate dalla Sofipa (holding del gruppo armatoriale Ottavio Novella), ponendo al centro del progetto l’applicazione industriale di tecnologie e processi.

La nave, lunga circa 117 metri e larga 18 metri, ha una capacità di 7.500 metri cubi di Gnl e rappresenta un esempio avanzato di applicazione industriale di tecnologie e processi che uniscono sicurezza operativa, efficienza e attenzione alla riduzione delle emissioni, consentendo di perseguire maggiore sostenibilità all’industria marittima. I servizi ship-to-ship consistono nel trasferimento del combustibile da una nave all’altra, mentre la modalità ship-to-truck consente il rifornimento diretto delle autocisterne gasiere a terra. Grazie a questa doppia configurazione operativa, Green Pearl introduce una maggiore flessibilità nella distribuzione small scale, consentendo un accorciamento della filiera logistica e una più efficiente distribuzione del Gnl e del bio-Gnl agli utenti finali.

“È con grande orgoglio e senso di responsabilità che la società G&H Shipping consegna ufficialmente la nuova unità al prestigioso noleggiatore Axpo – afferma Marco Novella, presidente di G&H Shipping – Inizia oggi un percorso condiviso di lungo periodo, con un noleggio della durata iniziale di dieci anni, che auspichiamo possano raddoppiare nel tempo, durante i quali tutte le parti si impegneranno a collaborare al meglio per garantire il pieno successo di questo progetto innovativo, nato anche con il desiderio di contribuire concretamente alla transizione energetica. Mettiamo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti il massimo impegno e la piena collaborazione, con l’obiettivo di crescere e migliorare insieme. Siamo particolarmente orgogliosi che l’unità batta bandiera italiana, nonostante la complessità e l’impegno richiesti dall’iter di riferimento; a tal proposito desideriamo ringraziare le Autorità italiane competenti, che non si sono mai tirate indietro nel lavorare per la realizzazione di questo progetto, garantendo pieno supporto in ogni fase del percorso”.

“La giornata di oggi segna una tappa fondamentale per Axpo e per Genova, cioè l’avvio dell’operatività di Green Pearl, rafforzando la nostra leadership nel settore dello small-scale Lng e del bio-Lng . La nave, che rende possibili soluzioni a basse emissioni e favorisce lo sviluppo dei combustibili rinnovabili del futuro, riflette il nostro approccio pragmatico alla transizione energetica e consolida il ruolo dell’Italia come hub strategico”, ha dichiarato Domenico De Luca, head of business area trading & sales di Axpo.

“Con Green Pearl diamo concretezza alla nostra visione: accelerare la transizione del trasporto marittimo mediante soluzioni sicure, innovative e orientate alla sostenibilità. È un progetto che rafforza il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, sia come hub di distribuzione, sia come piattaforma capace di abilitare nuove filiere e rendere più efficiente la logistica energetica, a beneficio della sicurezza di approvvigionamento per tutto il Paese. L’inizio dell’operatività di questo nuovo progetto è un elemento di grande orgoglio per la nostra azienda e il risultato di una collaborazione virtuosa, orientata al cambiamento e tesa alla risolutezza tra aziende private ed enti pubblici” il commento di Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia.

L’area di operatività della Green Pearl sarà quella del Mediterraneo (in prevalenza West Mediterrean e coste italiane), mentre il suo impiego sarà all’insegna della massima flessibilità, legato alle contingenti esigenze di rifornimento di GLN e bio-GLN nei principali porti. La nave è stata noleggiata da Axpo nell’ottica di un progetto strategico di sviluppo del mercato small scale GLN e bio-GLN marittimo, rafforzando la catena di approvvigionamento nei porti italiani e, potenzialmente, in altri scali mediterranei.

Curiosità: perché “Green Pearl”

Il nome Green Pearl è il risultato di un’iniziativa interna al Gruppo Axpo che ha coinvolto tutta la popolazione aziendale in un contest che invitava i dipendenti a proporre un nome per la nuova imbarcazione. Tra le oltre 450 proposte pervenute, la scelta è ricaduta su quella di Peter Palinkas, della Divisione Nucleare di Beznau. Ispirato dal suo amore per il mare, ha unito il concetto di Green come rappresentazione di un’energia più rispettosa dell’ambiente rispetto ai combustibili marittimi tradizionali a Pearl che evidenzia come l’imbarcazione rappresenti qualcosa di prezioso e unico, una vera gemma del Mediterraneo.

“Green Pearl” racchiude l’essenza del progetto di small scale GLN di Axpo: unica nel suo genere, è destinata ad avere un ruolo di primo piano nella transizione dell’industria marittima.