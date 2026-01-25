“Giustodireno”, un pomeriggio di approfondimento martedì 27 gennaio al Sivori

Genova. Martedì 27 gennaio alle 15 negli spazi del cinema Sivori di salita Santa Caterina, a Genova, un nuovo incontro organizzato dal comitato per il No al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

L’evento si svilupperà in due fasi: all’inizio, l’assemblea dell’articolazione del Comitato per Liguria e Massa, aperta a soci, simpatizzanti e alla cittadinanza, quale momento di rendiconto sulle attività promozionali svolte e sulle prossime iniziative in programma.

Sarà quindi un momento di ascolto di suggerimenti, proposte, richieste della base, a cui parteciperà Federico Manotti, presidente della sezione ligure dell’Associazione nazionale magistrati, per impulso della quale è nato il comitato.

A seguire, alle 17, una tavola rotonda, pure essa aperta al pubblico, coordinata dal giornalista Marco Lignana di Repubblica, con la partecipazione di Giovanni Bachelet e Benedetta Tobagi, autorevoli esponenti del Comitato delle società civile per il No al referendum (anch’esso impegnato nella campagna referendaria). E poi Armando Spataro, noto magistrato ora in pensione, con l’avvocato penalista Raffaele Caruso.

“Con tali partecipanti saranno messe a fuoco le ragioni del deciso No alla “riforma Nordio”, che sono state esposte all’opinione pubblica in molti interventi di autorevoli professionisti, esponenti e rappresentanze della società civile, forze politiche e sindacali”, dicono gli organizzatori.

Introduce e conclude la tavola rotonda Alessandra Galli presidente del Comitato Giustodireno – Liguria e Massa.

Gli incontri saranno alternati ad alcuni stacchi musicali a cura dei musicisti Alessandro Chiappori e Giada Bassani, della Music Line di G. Martini.