Giunta, Natale (PD): “Bucci perde la bussola: offese personali per nascondere i fallimenti. Sanità allo sbando e spreco di risorse pubbliche”

Genova. “Bucci invece che rispondere nel merito delle questioni poste dal capogruppo del Pd Armando Sanna scivola a un livello così basso della discussione – che difficilmente gli si può accostare un aggettivo – esprimendo un giudizio sul fisico. Chi riveste ruoli istituzionali dovrebbe essere di esempio per la società, non utilizzare linguaggi che quotidianamente feriscono in particolare i giovani.Con l’atteggiamento di ieri è emerso chiaramente che Bucci è in difficoltà, grossa difficoltà”.

Così il segretario del PD Liguria in risposta ai commenti rivolti al capogruppo del PD Armando Sanna da parte del presidente Bucci a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi assessori. “La riforma della sanità gli sta sfuggendo di mano. Tutte le problematiche che avevamo evidenziato si stanno verificando e ciò avviene non perché siamo degli indovini ma perché le nostre valutazioni erano il risultato di un confronto con i sindacati, gli ordini professionali, le associazioni e i comitati”

“Le assunzioni sono bloccate, le mobilità sospese, le internalizzazione dei servizi stanno andando a singhiozzo, gli investimenti e gli approvvigionamenti dei beni sanitari procedono a macchia di leopardo e soprattutto non c’è più una guida certa e riconosciuta sui territori. Dal punto di vista delle infrastrutture, tutte al palo, nessuna risorsa aggiuntiva per il trasporto pubblico, per quanto riguarda i rifiuti scarica le proprie responsabilità ai comuni. In poche parole questa Giunta affonda e lui imbarca altre persone – conclude Natale – Altre risorse pubbliche che vengono spese, altri fiumi di denaro pubblico che invece che andare in servizi va in poltrone. Se a tutto questo aggiungiamo anche le offese possiamo dire che Bucci ha perso completamente la bussola. Noi continueremo con le nostre proposte e le nostre denunce nel pieno rispetto delle persone”,