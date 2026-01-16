Bucci vara la giunta allargata e avverte i dissidenti: “La maggioranza è forte, allinearsi è un dovere”

Genova. “Preoccupato per un indebolimento della maggioranza? Assolutamente no, la maggioranza è quella che è ed è forte. Se diventa debole non è più una maggioranza“. Il presidente Marco Bucci, a margine della presentazione della giunta allargata a 9 componenti coi neo-assessori Claudia Morich e Alessio Piana, minimizza i mal di pancia all’interno del centrodestra, soprattutto quelli dell’area civica rimasta quasi esclusa dal valzer delle nomine.

In fase di passaggio al gruppo misto ci sarebbero i consiglieri Alessandro Bozzano, coordinatore savonese di Noi Moderati eletto con Vince Liguria, e Giovanni Boitano, che in aula è capogruppo di Orgoglio Liguria. “A me non l’ha detto nessuno – risponde Bucci -. Vedo molte voci in giro, ne parleremo appena possibile. Non mi risulta che i civici abbiano il mal di pancia, guardate quanti ce ne sono qui. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Teniamo presente che gli elettori hanno votato un programma e delle persone, quindi sono gli elettori che alla fine decidono”.

Nell’intervento al microfono, però, aveva espresso una massima che suonava come un avvertimento: “Siamo tutti sulla stessa barca e la barca va avanti se tutti vanno avanti nella stessa direzione. Se qualcuno comincia a fare cose strane, la barca non funziona più“. Poi, ancora incalzato dai cronisti: “Quando ci sono scelte ci sono persone che apprezzano e persone che non apprezzano, sempre. Io molte volte non ho apprezzato alcune cose, però poi bisogna allinearsi. Questo è il nostro dovere“.

La nuova composizione della squadra di governo, compresa la redistribuzione di alcune deleghe, era stata ufficializzata ancora prima della presentazione con due decreti. Entrano in giunta Claudia Morich (Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale), già a capo della direzione centrale Finanza, bilancio e controlli, e Alessio Piana, già consigliere delegato eletto con la Lega (Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr).

Al consigliere regionale Angelo Vaccarezza viene conferito l’incarico a supporto del presidente per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti Locali, per le quali fornirà assistenza e collaborazione anche attraverso la partecipazione a tavoli tematici e incontri e il raccordo con gli enti locali regionali e con le istituzioni europee e internazionali.

“Sono molto soddisfatto di questa squadra – dichiara il presidente Bucci, che mantiene le deleghe ai Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale e Enti locali – che è ancora più forte e consentirà alla Liguria di traguardare gli obiettivi che ci siamo posti in termini di crescita e sviluppo del nostro territorio. In quest’ottica abbiamo lavorato molto con i partiti di maggioranza in queste settimane per trovare il miglior equilibrio possibile: sono convinto che lavoreremo con sempre maggiore determinazione, con risultati che continueranno ad arrivare. Aumenta anche la componente femminile, con Claudia Morich e Simona Ferro che assume il ruolo di vicepresidente: ritengo sia un valore aggiunto importante per la giunta”.

“Congelati” i sottosegretari, pronti altri consiglieri delegati

Bucci mette a segno così la prima parte della riforma dello Statuto, grazie al combinato disposto con la legge nazionale che sblocca due assessori in più. “Avere nove assessori e un consigliere incaricato è un onore per me, ma è sicuramente la risposta che il territorio vuole, cioè avere più persone che lavorano e tutte quante motivate per lavorare su un programma che rimane esattamente quello perché è quello che hanno votato gli elettori, quindi noi vogliamo che sia portato in fondo”.

E i sottosegretari? La figura era stata stralciata dal testo sottoposto al Consiglio regionale, su cui l’opposizione era pronta a dare battaglia tramite la richiesta di un referendum. “Per ora quella parte della legge è congelata – risponde Bucci -. Non abbiamo intenzione di avanzare coi sottosegretari. Mi riservo ovviamente di tirarla fuori in caso di necessità”.

Non è escluso, invece, che possano spuntare altri consiglieri delegati (a norma di legge si definiscono incaricati). Le indiscrezioni parlano dell’ex assessore genovese Matteo Campora già pronto a occuparsi nuovamente di rifiuti. “Se ci sono esigenze particolari, ci saranno sicuramente deleghe specifiche basate più che altro sulla competenza individuale. Mi riservo di poter prendere la decisione nelle prossime settimane o mesi in funzione dei nostri obiettivi”, conferma il governatore.

Bucci replica al Pd: “Io più a sinistra della sinistra, basta falsità”

Al capogruppo del Pd Armando Sanna, che lo accusa di essere diventato schiavo di Meloni e Salvini tradendo la componente civica, Bucci replica: “Mi sembra che il sottoscritto certe volte sia molto più a sinistra di tutti quelli che dicono che essere a sinistra. Come al solito è una cosa falsa. Io sono disgustato da otto anni in cui sento cose false dall’opposizione. Bisogna smetterla di dire cose non vere. Poi uno può fare tutta la polemica che vuole, ma l’informazione deve essere basata su dati interi”.

Ferro nuova vicepresidente: “Profondo orgoglio”

“Questo incarico è per me motivo di profondo orgoglio – commenta la vicepresidente Simona Ferro – il coronamento di un percorso iniziato ormai cinque anni e mezzo fa nell’amministrazione regionale. Mantengo le deleghe attualmente in capo al mio assessorato con l’obiettivo di garantire la massima continuità al percorso avviato all’inizio di questa legislatura o già nella precedente. Siamo una squadra coesa e collaudata e, come tutti i colleghi di Giunta, so di poter contare sul pieno appoggio degli uffici regionali e dei consiglieri di maggioranza. Sappiamo che il lavoro è tanto, ma è esattamente per questo che siamo qui: per lavorare, e farlo bene. Voglio ringraziare il presidente Marco Bucci per la fiducia e il mio predecessore Alessandro Piana, che ha dimostrato eccellenti capacità nel ricoprire questo ruolo”.

Morich: “Per la mia nomina fondamentale l’assenso di Forza Italia”

“Ringrazio il Presidente Bucci per la fiducia accordatami – dichiara la neo-assessora al Bilancio e Personale Claudia Morich – Si tratta di deleghe importanti che gestirò con il massimo impegno. In particolare, la delega al Bilancio deve essere esercitata come servizio agli assessorati di materia, al fine di agevolare la realizzazione dei loro obiettivi. La mia decennale esperienza come dipendente regionale mi sarà di aiuto anche per la delega sul personale regionale”.

Il nome di Morich è stato indicato da Claudio Scajola, un blitz che ha creato non pochi scossoni all’interno di Forza Italia, dove una parte del partito avrebbe preferito un tesserato. L’ormai ex direttrice del Bilancio ripercorre la sua storia: “Io ero funzionaria regionale. Sono stata chiamata dal mio ex professore, Luciano Locci, che era amministratore straordinario dell’Asl 2 e un esponente del Partito Socialista. Io per 40 anni ho fatto il mio lavoro con le mie idee, ma sono stata al servizio dell’ente sia col centrodestra sia col centrosinistra. Sono figlia di esuli giuliano-dalmati e mia mamma ha vissuto per due anni sotto il regime comunista di Tito. Quello che mi racconta mi ha un pochino orientata. Dopodiché, se non ci fosse stato l’assenso di Forza Italia a questa soluzione, è chiaro che non sarebbe stata fatta la scelta di un tecnico, ma si sarebbe proceduto, come succede nel 99% dei casi, con qualche esponente politico che aveva la titolarità”.

Piana: “Continuità di visione e azione”

“Ringrazio il presidente Marco Bucci e la Lega per la fiducia rinnovata – commenta Alessio Piana, neoassessore allo Sviluppo economico – Un incarico che rappresenta una continuità di visione e di azione, a partire dai risultati raggiunti: dalla gestione dei fondi Fesr alle misure innovative a sostegno delle imprese. Continueremo a lavorare per rafforzare la competitività del sistema produttivo ligure, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione e promuovere una crescita equilibrata che unisca costa ed entroterra, innovazione e tradizione. Un ringraziamento sentito anche al partenariato regionale e al Dipartimento dello Sviluppo economico per il lavoro condiviso in questi anni, che andremo a rafforzare ulteriormente da qui in avanti”.

Vaccarezza: “Rimarrò legato al territorio”

“Ringrazio il presidente Marco Bucci per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti affidandomi questo incarico – aggiunge il consigliere Vaccarezza -. Per quel che riguarda gli Enti locali, ho la possibilità di rimanere legato al mio territorio e alle amministrazioni comunali e provinciali, visto il mio percorso politico che mi ha coinvolto direttamente come membro sia di Anci che dell’Upi. Per quello che riguarda i Rapporti e le relazioni europee internazionali, per me rappresenta una sorta di ripresa di quel percorso iniziato al fianco di Alberto Cirio al Parlamento Europeo, e degli organismi sovranazionali dei quali la Provincia di Savona faceva parte quando ne ero presidente”.

La nuova composizione della giunta Bucci e tutte le deleghe

Presidente Marco Bucci – Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle Società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali, legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei Programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale, Enti locali.

Vicepresidente Simona Ferro – Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Politiche dell’Occupazione, Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell’infanzia, Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile

Giacomo Raul Giampedrone – Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Tutela del territorio e Difesa della costa, Antincendio boschivo, Emergenze, Gestione dell’Ente attuatore per la realizzazione della parte B della diga foranea del porto di Genova, Gestione del ciclo dei rifiuti.

Luca Lombardi – Turismo, Marketing territoriale, Agenzia in Liguria, Tempo libero, Transizione digitale e Informatica.

Claudia Morich – Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale

Massimo Nicolò – Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore

Alessandro Piana – Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

Alessio Piana – Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia, Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione FESR, Cooperazione territoriale europea

Paolo Ripamonti – Ambiente, Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di crisi complessa, Vertenze aziendali, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Programmi comunitari di competenza, Patrimonio, Ciclo delle acque e Ecosistema costiero, Associazionismo comunale

Marco Scajola – Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione FSE.