Giovane turista rimasto folgorato nel Castello di Rapallo, prosciolto l’ex sindaco Carlo Basgnasco

Genova. L’ex sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, è stato prosciolto questa mattina nell’udienza pre dibattimentale nell’ambito del processo per le lesioni riportate da un turista, all’epoca minorenne, colpito da una scarica elettrica sugli scogli dell’Antico Castello sul mare di Rapallo. I fatti risalgono al 30 luglio 2019.

Disposto il processo invece per gli altri indagati: un dirigente comunale e un funzionario comunale il titolare dell’azienda che aveva effettuato i lavori all’impianto di illuminazione del Castello.

“Prendo atto con soddisfazione della sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emessa oggi dal Tribunale di Genova, che chiude definitivamente il procedimento a mio carico” ha detto oggi consigliere regionale e coordinatore ligure di Forza Italia Bagnasco, che ha ringraziato i suoi legali, Angelo Paone e Mario David Mascia.

“La decisione dell’autorità giudiziaria – ha aggiunto l’ex sindaco – conferma la mia totale estraneità ai fatti contestati e ristabilisce con chiarezza la correttezza del mio operato durante il mandato da sindaco. Rimane, tuttavia, un pensiero sincero e doveroso rivolto al giovane turista coinvolto nella vicenda.”