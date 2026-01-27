  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Giorno della Memoria, Salis: “Minneapolis ci ricorda che la storia non è una linea retta ma può essere ciclica”

La sindaca di Genova alla cerimonia ufficiale a Palazzo Ducale cita "la più grande democrazia del pianeta" e "il grido di dolore che arriva dai giovani iraniani"

Generico gennaio 2026

Genova. “La memoria non è un esercizio legato al passato ma un’attività del presente, soprattutto del futuro. Quello che vediamo nelle strade di Minneapolis, in America, in quella che da tutti viene identificata come la più grande democrazia del pianeta, ci mette orrore e ci ricorda che la storia non è una linea retta ma si può ripresentare in forma ciclica”.

Silvia Salis, sindaca di Genova, aveva già parlato in queste settimane del concetto di democrazia come di un bene “non acquisito per sempre” – lo aveva fatto in consiglio comunale in riferimento alle stragi della dittatura islamica – e oggi è tornata sull’argomento davanti al pubblico del Salone del Maggior Consiglio, gremito in occasione della cerimonia ufficiale del 27 gennaio, Giorno della Memoria delle vittime della Shoah.

La cerimonia è culminata nell’orazione ufficiale dello scrittore Antonio Scurati, il quale ha scelto di dedicare il suo intervento citando l’esempio di vita e di lotta per la democrazia incarnato da Sandro Pertini, leggendo uno stralcio di un suo lavoro inedito imperniato sula figura del “presidente partigiano” come simbolo di “memoria del bene”.

“Viviamo un momento internazionale di grande preoccupazione, di grande violenza – ha detto Salis, parlando subito prima – pensiamo all’Iran, dove un grido di dolore arriva dai più giovani che chiedono la libertà di vivere la propria vita, e poi quello che sta succedendo nelle strade degli Stati Uniti, che per tutti viene identificata come la più grande democrazia del pianeta, un qualcosa che mette orrore, mette i brividi”.

“Credo che sia il momento di pensare non solo alla memoria di quello che è stato, ma a pensare a nuove geografie politiche future. In questo il premier canadese è stato molto chiaro ed è una linea che sposiamo appieno – continua Salis – non si può pensare che i più forti del mondo decidano, appunto, a colpi di violenza, a colpi di prevaricazione. Bisogna pensare a nuove geografie, a nuove strutture internazionali e, in questo, credo che essere un Paese che porta avanti la memoria e, soprattutto, cerca di sviluppare nelle nuove generazioni gli anticorpi che servono a riconoscere quando ricominciano movimenti violenti e repressivi, come quello che stiamo vedendo nelle strade di Minneapolis, ad esempio, ci porta a pensare che in realtà, come è chiaro ed evidente dai fatti, la storia non sia qualcosa che va verso il progresso, ma è qualcosa di ciclico che può tornare indietro in qualsiasi momento”.

“Ho citato in consiglio Comunale le foto delle donne afghane, delle donne irachene che cinquanta o sessant’anni fa giravano per le strade con le gonne corte, studiavano, facevano la vita che facciamo noi donne nei paesi che sono democratici e, si spera, progressisti. Quindi, come vedete, è molto semplice poter perdere i diritti che si hanno e questo credo che la memoria serva a mantenere vivi gli anticorpi a riconoscere l’ingiustizia quando ce l’abbiamo davanti”.

Più informazioni
leggi anche
scurati salmoni
27 gennaio
Giorno della Memoria, Scurati e la lezione di Pertini: “La lotta per la democrazia è la democrazia stessa”
ronzitti salmoni salis grifo
Testimonianza
Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto genovese ai lager: “Oggi nessuno in Europa come Hitler e Mussolini”
giorno della memoria 2025
Gli appuntamenti
Giorno della memoria, il calendario delle iniziative a Genova
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.