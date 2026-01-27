“Giorno della Memoria”, Recco non dimentica e presenta lo spettacolo “Il fumo di Hartheim”

Recco. Nel “Giorno della Memoria” il sindaco Carlo Gandolfo rivolge ai cittadini un appello alla riflessione. La ricorrenza, in cui si commemora la liberazione di Auschwitz e le vittime della Shoah, è per il primo cittadino un momento per guardare al passato e per interrogarsi sul presente, segnato da tensioni internazionali.

“Ricordare non è solo un dovere verso chi è stato ucciso e perseguitato dal nazifascismo, ma un momento per riflettere sugli eventi che hanno segnato la storia dell’Umanità – dichiara Gandolfo – In un mondo attraversato da conflitti e da crescenti fragilità della convivenza, la memoria ci richiama a difendere la dignità di ogni persona e a coltivare la pace”.

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Recco promuove lo spettacolo “Il fumo di Hartheim — Vite indegne di essere vissute”, dedicato al ricordo delle vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste. L’evento, a ingresso libero, si terrà il 9 febbraio presso la Sala Polivalente di Recco alle ore 11 con la partecipazione degli studenti del Liceo Da Vigo‑Nicoloso, che curano la messa in scena. Con la collaborazione di ANED e il patrocinio della Città di Recco. Lo spettacolo ricostruisce il programma nazista che dichiarò, “indegne di vivere”, persone ritenute biologicamente o socialmente dannose e le uccise.

Prima delle deportazioni di massa degli ebrei, furono soprattutto bambini e adulti con disabilità le prime vittime di uno sterminio nascosto e poco conosciuto, avvenuto nella Germania hitleriana tra il 1939 e il 1945. Si stima che circa 250.000 pazienti, la maggior parte dei quali “ariani” tedeschi (il regime nazista ne fece un concetto centrale della sua ideologia razzista), furono uccisi nel programma di eliminazione sistematica di bambini e adulti disabili denominato Aktion T4.