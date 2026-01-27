  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

“Giorno della Memoria”, Recco non dimentica e presenta lo spettacolo “Il fumo di Hartheim”

"Ricordare non è solo un dovere verso chi è stato ucciso e perseguitato dal nazifascismo, ma un momento per riflettere sugli eventi che hanno segnato la storia dell'Umanità"

recco memoria

Recco. Nel “Giorno della Memoria” il sindaco Carlo Gandolfo rivolge ai cittadini un appello alla riflessione. La ricorrenza, in cui si commemora la liberazione di Auschwitz e le vittime della Shoah, è per il primo cittadino un momento per guardare al passato e per interrogarsi sul presente, segnato da tensioni internazionali.

“Ricordare non è solo un dovere verso chi è stato ucciso e perseguitato dal nazifascismo, ma un momento per riflettere sugli eventi che hanno segnato la storia dell’Umanità – dichiara Gandolfo – In un mondo attraversato da conflitti e da crescenti fragilità della convivenza, la memoria ci richiama a difendere la dignità di ogni persona e a coltivare la pace”.

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Recco promuove lo spettacolo “Il fumo di Hartheim — Vite indegne di essere vissute”, dedicato al ricordo delle vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste. L’evento, a ingresso libero, si terrà il 9 febbraio presso la Sala Polivalente di Recco alle ore 11 con la partecipazione degli studenti del Liceo Da Vigo‑Nicoloso, che curano la messa in scena. Con la collaborazione di ANED e il patrocinio della Città di Recco. Lo spettacolo ricostruisce il programma nazista che dichiarò, “indegne di vivere”, persone ritenute biologicamente o socialmente dannose e le uccise.

Prima delle deportazioni di massa degli ebrei, furono soprattutto bambini e adulti con disabilità le prime vittime di uno sterminio nascosto e poco conosciuto, avvenuto nella Germania hitleriana tra il 1939 e il 1945. Si stima che circa 250.000 pazienti, la maggior parte dei quali “ariani” tedeschi (il regime nazista ne fece un concetto centrale della sua ideologia razzista), furono uccisi nel programma di eliminazione sistematica di bambini e adulti disabili denominato Aktion T4.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.