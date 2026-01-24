Giorno della Memoria, gli studenti di Rapallo pubblicano un eBook dopo il viaggio ad Auschwitz

Rapallo. Un libro scritto dai ragazzi per dare voce a chi non l’ha più. Si intitola Restituire la Memoria l’eBook nato dal viaggio di istruzione ad Auschwitz-Birkenau delle classi quinte dell’istituto Liceti di Rapallo del dicembre scorso, e sarà presentato ufficialmente martedì 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della Memoria, alle ore 8.00 presso l’Auditorium dell’Istituto.

Alla presentazione sarà presente anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, insieme ai docenti e agli studenti protagonisti del progetto.

Il volume raccoglie 52 lettere scritte dagli studenti a singole vittime del campo di Auschwitz-Birkenau. Durante la visita ai campi, ogni ragazzo ha ricevuto il nome, l’età e una breve biografia di una persona deportata: da quell’incontro simbolico è nato un dialogo intimo e profondo, trasformato poi in parole. Lettere che non sono esercizi scolastici, ma atti di responsabilità, di empatia, di restituzione.

Il libro contiene anche un messaggio della senatrice a vita Liliana Segre, che ha voluto accompagnare i ragazzi prima della partenza, oltre a una prefazione e a una postfazione che non si limitano a contestualizzare il percorso, ma gli conferiscono uno spessore culturale e intellettuale, offrendo al lettore chiavi di lettura etiche, storiche e filosofiche dell’esperienza vissuta.

Durante l’incontro del 27 gennaio, alcuni studenti leggeranno e racconteranno le loro lettere, condividendo non solo le parole scritte, ma anche la loro esperienza diretta nei luoghi della memoria, portando una testimonianza viva di ciò che hanno visto e compreso.

“Questo progetto rappresenta un esempio straordinario di come la scuola possa educare alla cittadinanza attiva e alla memoria“, ha dichiarato la sindaca Ricci. “Le ragazze e i ragazzi del Liceti hanno compiuto un gesto di grande maturità civile, trasformando un viaggio in un atto di testimonianza. Restituire la Memoria non è solo il titolo di un libro, ma un impegno che questi giovani assumono verso il futuro. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di accompagnare iniziative come questa, che onorano la nostra comunità e tengono viva la coscienza collettiva”.

Restituire la Memoria non è soltanto un eBook: è l’esito concreto di un cammino formativo che ha trasformato lo studio in relazione, la storia in responsabilità, la memoria in coscienza civile. Un progetto che nasce nella scuola, ma che parla all’intera comunità.

L’eBook sarà pubblicato e reso liberamente scaricabile a partire dal 27 gennaio sul sito della scuola a questo indirizzo, consultabile già in anteprima.