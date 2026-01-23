  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamento

Giorno della Memoria, alla Berio letture della Seconda Guerra Mondiale

Il 27 gennaio verrà raccontata la storia di una famiglia genovese durante il conflitto, attraverso la lettura di lettere autentiche dell'epoca

Generica

Genova. Il 27 gennaio si celebra, come ogni anno, la Giornata della Memoria e la Biblioteca Berio ha voluto quest’anno dedicare uno spazio alla presentazione del libro di Chiara Persico, “Una famiglia genovese nella Seconda Guerra Mondiale. L’epistolario dei fratelli Gualco”, edito da Tralerighe Libri.

Il saggio analizza la storia di una famiglia operaia genovese durante il conflitto esaminando un centinaio di lettere, originali e autentiche, che i Gualco si sono scambiati tra il 1939 e il 1945.

“Il secondogenito, Erminio, è stato uno degli oltre 600mila internati militari italiani in Germania. Gli Imi erano relegati in campi di lavoro, obbligati a condizioni di vita degradanti e a sopportare il freddo, la fatica, l’isolamento e le umiliazioni fisiche. Quest’anno, a 80 anni dalla fine del conflitto, è stata celebrata per la prima volta la giornata dedicata agli internati, il 20 settembre. L’incontro sarà un modo per ricordare il sacrificio di tanti giovani attraverso le parole di uno di loro” spiega Chiara Persico.

A dialogare con l’autrice sarà Paolo Giacobbe, Presidente dell’Associazione Savona 20×30. L’appuntamento è per martedì 27 gennaio alla Sala dei Chierici della Biblioteca Berio di Genova, dalle ore 17:00. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.