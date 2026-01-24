Morto a 30 anni mentre giocava a calcio, la Procura apre un’inchiesta e dispone l’autopsia

Genova. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per la morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, ecuadoriano di 30 anni, stroncato da un arresto cardiaco giovedì sera mentre giocava a calcetto. E il pubblico ministero Giuseppe Longo, diversamente da quanto era emerso negli scorsi giorni, ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana.

A far cambiare orientamento al pm sono stati alcuni particolari emersi dalle indagini dei carabinieri. Garrido Yanez era tesserato per una squadra federale, l’Asd Recreativo che milita nel campionato genovese di seconda categoria. Ma faceva anche parte di un team amatoriale, Sotto il Pontos Fc, iscritto al torneo Aics/Calcio Liguria. Il medico curante, di recente, gli aveva sconsigliato di fare sport per alcuni problemi di salute.

Quello che la Procura vuole chiarire è se l’uomo fosse ancora tesserato o meno e, a quel punto, se fosse stato sottoposto agli accertamenti medici obbligatori per poter partecipare agli eventi sportivi. Da chiarire anche se in quel momento ci fosse una partita “ufficiale” del torneo Aics oppure se, per indisponibilità di una parte degli avversari, gli altri avessero deciso di giocare comunque.

La tragedia è avvenuta giovedì sera, nel campo ex Corderia di Sestri Ponente, in via Sparta. Garrido stava giocando quando improvvisamente si è accasciato a terra. I suoi amici hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 purtroppo non sono andati a buon fine. Sul posto sono arrivati poi il medico legale e i carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni e poi appunto il medico che lo aveva in cura.