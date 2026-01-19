Outdoor, il Comune di Genova aderisce al progetto Wild Expedition Liguria 2026

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e al Marketing territoriale Tiziana Beghin, ha approvato, tramite delibera, l’adesione al progetto “Wild Expedition Liguria 2026”, la prima spedizione rigenerativa che attraverserà l’intero arco costiero e montano della regione in un viaggio di 12 mesi.

“La nostra città – spiega l’assessora Beghin – vanta un patrimonio artistico di assoluto rilievo. Ma le bellezze di Genova vanno oltre le vie dei Rolli, delle ville storiche e del nostro centro storico: possiamo contare su un patrimonio naturalistico che per conformazione orografica costituisce praticamente un unicum sul territorio nazionale, unendo le coste alle montagne, le spiagge ai boschi. Per questo è fondamentale investire e puntare su un turismo outdoor che valorizzi questo patrimonio, e che unisca alla bellezza dei nostri paesaggi l’importanza di stili di vita salutari e di attività all’aria aperta”.

Il progetto, ideato da OutBe D.r.l. che si avvale delle competenze della società sportiva dilettantistica Outdoor Portofino, ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale, raccontando e facendo vivere aree interne e costiere, parchi, aree protette e luoghi storici, in cui le tappe all’interno del territorio del Comune di Genova rappresentano un punto cardine della spedizione, in quanto funge da nodo strategico dove terra e mare si incontrano, creando un ponte naturale tra paesaggi costieri e montani.