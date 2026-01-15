Genova si candida “Capitale Italiana del Mare 2026”, l’iniziativa approvata dalla giunta Salis

Genova. La giunta comunale ha approvato la candidatura di Genova al titolo di “Capitale Italiana del Mare 2026”, istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il dipartimento per le Politiche del mare,

L’iniziativa è stata proposta dal vicesindaco Alessandro Terrile, con delega allo Sviluppo Economico Sostenibile, all’Economia del Mare e ai Rapporti tra Porto e Città, di concerto con le assessore Tiziana Beghin (Commercio, Turismo, Marketing Territoriale e Progetti Europei) e Silvia Pericu (Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare): “Questa scelta nasce dalla volontà di integrare e valorizzare il lavoro svolto negli anni sul legame tra Genova e il mare, coniugando crescita economica, protezione dell’ambiente, accoglienza responsabile e innovazione sociale – affermano -. La città possiede tutte le potenzialità per proporsi come riferimento a livello nazionale e oltre nella rigenerazione urbana a vocazione blu. L’eventuale assegnazione del titolo di Capitale Italiana del Mare 2026 non sarebbe soltanto un attestato di merito, ma un volano per accelerare un percorso già avviato, rendendolo sempre più condiviso e capace di produrre benefici diffusi. Prendere parte alla selezione significa rafforzare la valorizzazione del territorio e consolidare il posizionamento di Genova come centro internazionale per l’economia del mare, la sostenibilità e la cultura marittima, pilastri della sua identità”.

A supporto del percorso vi è anche l’adesione dell’Ente alla Eu Mission Charter “Restore our Oceans and Waters by 2030”, che impegna l’amministrazione su due fronti: la promozione e l’animazione territoriale delle tematiche legate al mondo blu, con il coinvolgimento di sport e turismo, e il coordinamento della Mayor Coalition, una rete di sindaci orientata alla costruzione di un’agenda condivisa per la transizione del Mediterraneo. Qualora il titolo non venisse assegnato, il Comune ha già previsto di ripresentare la proposta nelle edizioni successive.

La decisione si inserisce in un cammino avviato da tempo verso una trasformazione urbana strutturata e orientata allo sviluppo sostenibile, capace di generare benessere diffuso. Tale visione trova attuazione in numerosi programmi e nel potenziamento di strumenti di pianificazione come la Strategia Lighthouse – Genova Città Faro, che delinea l’evoluzione resiliente al 2030, e l’Action Plan Genova 2050, che guarda al medio-lungo periodo.

Nel contesto europeo, Genova ha guidato il partenariato dell’agenda urbana sull’adattamento ai cambiamenti climatici e oggi svolge il ruolo di co-coordinatore per il turismo sostenibile. Parallelamente, ha scelto di porre il mare al centro delle politiche ambientali ed economiche, partecipando alla rete MedCities come rappresentanza delle autorità locali nella revisione della strategia di sviluppo sostenibile del Mediterraneo del programma Unep/Map delle Nazioni Unite. A questo si affianca il Genova Process, nato per trasformare la Carta dei diritti dell’Oceano, presentata all’ONU nel 2023, in una Dichiarazione Universale entro il 2030.

Il profilo internazionale del capoluogo ligure è stato ulteriormente rafforzato da riconoscimenti di rilievo: la Banca europea per gli investimenti ha attribuito a Genova il titolo di EU Blue Champion, premiandone la leadership nell’innovazione dell’economia del mare e nella rigenerazione costiera sostenibile nell’ambito della Missione Oceani, mentre il Village del Genova Blue District ha conquistato il primo premio nella categoria Blue Education del BlueMissionMedSociety4Med Award per i progetti più avanzati e inclusivi di educazione e sensibilizzazione ambientale sul Mediterraneo.