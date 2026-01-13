Genova, porto passeggeri da record: il bilancio del 2025 e le sfide del 2026

Genova. Il polo passeggeri di Genova chiude il 2025 consolidando il proprio ruolo di primo piano nel Mediterraneo. Nonostante i complessi lavori infrastrutturali che hanno limitato la disponibilità delle banchine, i terminal di Stazioni Marittime S.p.A. hanno movimentato complessivamente quasi 4 milioni di passeggeri. Si tratta di un risultato che si attesta come il secondo miglior dato storico di sempre, superato soltanto dal primato assoluto registrato nel 2023.

Il quadro della situazione lo fa Stazione Marittime Genova. Il comparto crocieristico è stato il vero motore della crescita nell’ultimo anno, con un incremento di oltre 99.000 passeggeri rispetto al 2024 (+6,47%). In totale, 1.630.593 crocieristi hanno transitato per il porto di Genova, supportati da un aumento del numero di toccate nave, salite a 334 (+30 scali rispetto all’anno precedente).

La leadership del traffico è rimasta saldamente nelle mani di MSC Crociere, che ha portato nei terminal genovesi oltre 1,23 milioni di passeggeri. Significativa anche la crescita di Costa Crociere, con circa 332.000 passeggeri, e il debutto nel segmento lusso del brand Explora Journeys.

Il traffico dei traghetti ha mostrato una lieve flessione del 3,6%, chiudendo l’anno con circa 2,25 milioni di passeggeri. L’analisi delle rotte evidenzia trend opposti: a fronte di un aumento dei flussi verso Sicilia e Nord Africa, si è registrata una diminuzione per Sardegna e Corsica.

Tali risultati sono stati ottenuti mentre il porto vive una fase di profonda trasformazione. Sono infatti in corso i lavori per il potenziamento degli spazi crocieristici, che includono la realizzazione di un nuovo molo di 376 metri sul lato di levante di Ponte dei Mille, destinato a migliorare sensibilmente l’accoglienza delle grandi navi.

Per l’anno appena iniziato, le previsioni indicano una sostanziale stabilità. Il traffico traghetti dovrebbe mantenersi in linea con i volumi del 2025, mentre per le crociere sono attesi circa 1,6 milioni di passeggeri distribuiti su 320 scali. Tra le novità più attese del 2026 figurano: Il debutto di nuove navi: MSC World Asia e MSC Euribia effettueranno le loro prime toccate a Genova tra ottobre e dicembre. Presenza costante: L’ammiraglia MSC World Europa scalerà il porto ogni domenica, mentre la Costa Toscana garantirà quasi 40 toccate settimanali. Crescita di Princess Cruises: La compagnia aumenterà la propria presenza portando il numero di scali a 12, per un totale di circa 50.000 passeggeri.