Freddo, a Genova ok all’accensione dei caloriferi per 18 ore al giorno

Genova. Da oggi un’ordinanza della sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, prevede per tutto il territorio comunale, fino al 13 gennaio, la facoltà di accensione di caloriferi e impianti termici cittadini fino a un massimo di 18 ore giornaliere a regime normale oltre alle 6 ore a regime attenuato.
Il provvedimento, che consente di accendere il riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione, è stato adottato dall’amministrazione per consentire il raggiungimento, negli edifici, di temperature adeguate al clima particolarmente rigido del periodo.
Nelle ultime ore il freddo ha raggiunto livelli notevoli non solo nell’entroterra ma anche nella costa, con il rischio di gelate notturne. Dovuti al freddo, pare, anche alcuni black-out registrati in diversi quartieri della città.