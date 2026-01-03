  • News24
Post gara

Genoa, Vitinha: “Siamo tutti tristi, domani con tranquillità e testa pulita dobbiamo parlare”

Vitinha è stato quello più vivace anche nella ripresa in un Genoa che si è abbassato troppo dopo il vantaggio

vitor vitinha

Genova. Anche Vitinha, nella conferenza stampa post gara, non nasconde la delusione per la prestazione espressa dal Genoa contro il Pisa: “Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare come avevamo preparato la partita e così abbiamo un po’ fatto il gioco del Pisa”.

Un peccato per lui perché queste partite coincidono con le prestazioni più positive sinora al Genoa: nella ripresa è sembrato l’unico a crederci davvero e le sue coperture difensive coast-to-coast sono ormai proverbiali: “A livello personale è un bel momento, lavoro al massimo e cerco di crescere in ogni momento. Però manca fare dei punti per essere ancora più felice”.

Cosa si sono detti nello spogliatoio al termine della partita? “Siamo tutti tristi: era una partita importante. Era importante fare tre punti, non c’è tanto da dire. Dobbiamo pensare a cosa fare meglio e come migliorare. Ora andiamo a casa dalla nostra famiglia, ma domani con tranquillità e la testa pulita dobbiamo parlare, cercare di migliorare e fare qualcosa di più“.

 

