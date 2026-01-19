  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Ai saluti

Genoa, risoluzione del contratto con Stanciu: addio dopo soli 6 mesi

Arrivato in estate a parametro 0 ha raccolto solo 7 presenze, tra Campionato e Coppa Italia, segnando un solo gol contro il Vicenza proprio nella coppa Nazionale

nicolae stanciu

Genova. E’ ufficialmente terminata l’avventura di Nicolae Stanciu al Genoa. . Il giocatore rumeno ha rescisso il proprio contratto dopo pochi mesi dal suo approdo in maglia rossoblù.

Il classe 1993 in totale ha raccolto solo 4 presenze con il Grifone in campionato e ha segnato una sola rete, in Coppa Italia, contro il Vicenza.

Il Genoa lo aveva preso a parametro zero in estate dopo la scadenza del suo contratto col Damac FC, club di Saudi Pro League.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi dunque per il rumeno è arrivato il tempo dei saluti. Ma sono altri i giocatori in uscita, potrebbe presto partire anche Cornet.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.