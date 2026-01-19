Genova. E’ ufficialmente terminata l’avventura di Nicolae Stanciu al Genoa. . Il giocatore rumeno ha rescisso il proprio contratto dopo pochi mesi dal suo approdo in maglia rossoblù.

Il classe 1993 in totale ha raccolto solo 4 presenze con il Grifone in campionato e ha segnato una sola rete, in Coppa Italia, contro il Vicenza.

Il Genoa lo aveva preso a parametro zero in estate dopo la scadenza del suo contratto col Damac FC, club di Saudi Pro League.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi dunque per il rumeno è arrivato il tempo dei saluti. Ma sono altri i giocatori in uscita, potrebbe presto partire anche Cornet.