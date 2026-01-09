Genoa, mea culpa di Stanciu. Mal di rigori per i rossoblù

“Mi sono preso la responsabilità del rigore, ora mi assumo la responsabilità dei due punti persi. Chiedo scusa ai miei compagni e a tutti i tifosi del Genoa“. Il mea culpa social immediato di Stanciu è sicuramente degno di nota a livello umano. Resta però il fatto che, per un rigore calciato malamente alto a tempo scaduto, un pareggio a San Siro contro il Milan abbia assunto un sapore amaro.

In molti hanno storto il naso per la decisione di affidare il penalty al giocatore rumeno, appena rientrato e con pochi minuti stagionali nelle gambe. Nella post partita, però, De Rossi ha parlato della situazione: i rigoristi iniziali erano Malinovskyi e Martin e, dopo la loro uscita dal campo, è stato lui a scegliere Stanciu. “Lo vedo in allenamento, so come calcia. Ha un piede incredibile. Guardando chi era rimasto in campo, penso che sia una scelta comprensibile”.

Il problema è che il Genoa sta faticando parecchio dagli undici metri. Su quattro rigori concessi, soltanto uno è stato trasformato, quello di Malinovskyi a Udine. Il primo errore stagionale era stato di Cornet, in una situazione molto simile a quella di Milano: rientrava dopo un periodo di inattività e al 97’ ha sprecato il gol vittoria contro il Parma al “Ferraris”. Con la Fiorentina, dove a sbagliare era stato Colombo, è più difficile stabilire l’impatto sull’esito finale visto che c’era tutto un secondo tempo da giocare. Contro Parma e Milan, però, gli errori dal dischetto sono costati ben quattro punti.

Il punto, però, va segnato, anzi va rimarcato perché è prezioso di fronte alla seconda della classe. Bello il gol di Colombo, così come è incoraggiante il suo momento di forma soprattutto dal punto di vista psicologico. Torna a fare bene Leali, supportato da una difesa solida guidata dai soliti Vasquez e Ostigard, con un positivo Marcandalli. In avanti i tiri nello specchio sono stati pochi, ma nei momenti chiave le scelte non sono state sbagliate, come dimostra l’iniziativa di Ekhator e Ellertsson che ha portato al rigore per il fallo ingenuo di Bartesaghi, in una fase in cui la squadra di Allegri stava spingendo per vincere nel recupero dopo il gol del pareggio di Leao.

I lati positivi, quindi, non mancano. Ma lunedì contro il Cagliari diventa un appuntamento da non sbagliare per la corsa salvezza: mercato e problemi dal dischetto a parte, il Genoa deve vincere e dare un segnale più forte al proprio campionato. E così il punto di San Siro potrà assumere un valore ancora più importante.

Classifica alla 19esima giornata

Inter 42*, Milan 39*, Napoli 38*, Juventus e Roma 36, Como 33*, Atalanta 28, Bologna 26*, Lazio e Udinese 25, Sassuolo e Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma* 18, Lecce* 17, Genoa 16, Verona* e Fiorentina 13, Pisa 12.