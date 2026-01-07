Genoa, si ferma Ekuban. Carboni saluta e ringrazia

Genova. Una lesione muscolare per Ekuban. Tegola per il Genoa, che giocherà giovedì 8 gennaio al Meazza contro il Milan nel turno infrasettimanale. Il giocatore, scelto da De Rossi come titolare nelle partite contro le cosiddette ‘grandi’, starà fuori per qualche settimana.

Nel frattempo stamattina Valentin Carboni ha salutato, ringraziando, il Genoa. Per lui un ritorno in Argentina al Racing Club de Avellaneda. Questo il suo post: “Grazie Genoa per tutto quello che mi hai dato in questi mesi. Grazie per avermi dato la possibilità di ripartire dopo un brutto infortunio. Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso. Porterò dentro il mio cuore l’affetto della gente, e con massima gratitudine sarò sempre uno di voi. Un grazie speciale a compagni ,staff medico e staff tecnico”. Il giovane talento dell’Inter, dopo un esordio con rete in Coppa Italia, non ha mostrato la personalità adatta per affrontare un campionato difficile come questo apparendo poco incisivo e spesso indolente.

La rosa, lo ha detto più volte De Rossi, va sfoltita, la piazza, però, si attende degli acquisti importanti per affrontare la lotta salvezza, tanto che al Signorini è comparso uno striscione dedicato. Gli ultimi rumor parlano di un’offerta di prestito per Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006 attualmente alla Juventus, che però non ha trovato molto spazio nonostante un gran gol segnato all’Inter.

Ieri l’allenamento a Pegli, oggi la rifinitura e i convocati, sembra più vicino il recupero di alcuni elementi rimasti ai box nelle ultime partite. Arbitrerà Mariani di Aprilia, fischietto che ha arbitrato i rossoblù in 20 partite. Il bilancio è di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Nessuna conferenza pre-gara per mister De Rossi, complice l’Epifania di mezzo e la giornata di riposo.

Niente trasferta per i tifosi, dato notevole la media spettatori in casa

A Milano non ci saranno i tifosi rossoblù, che scontano la seconda delle tre gare vietate in trasferta dopo i fatti di Genoa – Inter.

I dati delle presenze in casa sono notevoli: la media spettatori del girone d’andata 2025/2026 è di 31.279, settimo posto della classifica. Sinora gli spettatori muniti titoli di accesso al Ferraris sono stati 312.787.

Da oggi attiva la prevendita per Genoa – Cagliari nelle biglietterie fisiche degli store al Porto Antico e a Chiavari. Per la partita, in programma lunedì 12 gennaio alle 18:30, rivendita dei posti per abbonati fino a domenica inclusa e omaggio under 14 seguendo la procedura solo al Ticket Office del Porto Antico.

I prezzi: (*Under 16)

Distinti centrali: 50 euro (*25)

Distinti laterali: 40 euro (*20)

Gradinata zena: 30 euro (*15)

Tribuna inferiore: 80 euro (*40)

Settore Ospiti: 30 euro tariffa intera con obbligo tessera del tifoso

I residenti nella regione Sardegna possono acquistare solo titoli di accesso per il settore ospiti con fidelity card.