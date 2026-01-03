Genoa – Pisa 1-1, pareggio che delude i tifosi: fischi al Ferraris

Genova. Finisce 1-1 tra Genoa e Pisa. Pareggio deludente per i rossoblù che erano andati subito in vantaggio al 15′ con Colombo e poi si sono fatti raggiungere da Leris al 38′. Ripresa povera di occasioni nonostante l’ingresso in campo di Ekhator ed Ekuban. Il Genoa muove la classifica ma non come avrebbero desiderato i tifosi che al termine fischiano la squadra e la invitano a tirare fuori gli attributi.

Genoa – Pisa Primo tempo

De Rossi torna alla formazione prima del trittico Inter-Atalanta-Roma, con Thorsby e Colombo titolari. L’ingresso in campo delle due squadre è salutato da uno striscione eloquente: Guarda la Nord e comincia a lottare – Carica ragazzi! Un incitamento dei tifosi dopo la brutta prestazione anche dal punto di vista mentale all’Olimpico.

L’inizio è abbastanza equilibrato, ma dura poco perché il Genoa si fa pericoloso già al 12′ con Vitinha: sinistro sul secondo palo, con deviazione decisiva di Semper. Al 15′ arriva la rete di Colombo: l’attaccante sorprende la difesa del Pisa dopo aver vinto un rimpallo e dal limite col sinistro insacca nell’angolino basso alla destra di Semper che non si aspettava la conclusione e non ha neanche accennato il tuffo.

Il Pisa fatica a reagire e per un quarto d’ora l’unica nota di cronaca è il tiraccio di Frendrup in area che sorvola la traversa. Invece che accelerare per mettere in cassaforte il risultato, il Genoa fa prendere campo al Pisa e come troppo spesso è accaduto in questa stagione però il Grifone è il primo nemico di se stesso: al 38′ Leali in uscita si scontra con Vasquez un po’ spinto da Canestrelli e resta a terra, Leris è il più lesto di tutti e comodamente insacca l’1-1.

Secondo tempo

Si ricomincia senza cambi, ma con Ostigard che si sistema centrale, mentre Otoa va a fare il braccetto di destra. Qualche fischio a Leali quando va sotto la Nord.

Il Genoa sembra sempre un po’ timido e non parte bene, tanto che ricominciano quei passaggi orizzontali per cercare di stanare il Pisa ben messo in campo. Sul taccuino dei cattivi ci finisce Canestrelli al 51′ reo di aver trattenuto Vitinha che stava ripartendo.

Eppure basta che il Genoa spinga un po’ di più per andare di nuovo vicino al gol sfruttando il piede di Martin e l’altezza di Thorsby: al 57′ colpo di testa del norvegese verso il seondo palo che Semper salva allungandosi.

Iniziano i cambi: Gilardino sostituisce Hojholt con Piccinini e Leris con Marin, poi è costretto a far uscire anche Albiol per un infortunio al 62′: dentro Caracciolo.

Nel Genoa De Rossi lancia un segnale inequivocabile: esce Thorsby per Ekhator.

Gilardino si gioca le ultime carte al 73′: fuori Bonfante e Moreo per Calabresi e Nzola, De Rossi risponde con Ellertsson per un anonimo Norton-Cuffy e Ekuban per Colombo (75′). Non ci sono però azioni degne di nota da segnare come occasioni, anzi, il Genoa rischia perché su un corner del Pisa all’81’ riesce a murare una conclusione di Piccinini dal centro dell’area di rigore e sulla ripartenza Vitinha fa ammonire Calabresi, reo di una scivolata da dietro. De Rossi perde Otoa, che acusa un problema fisico, dentro Marcandalli (84′).

Nel finale un po’ di nervosismo con l’espulsione del vice di Gilardino al 90′ e Genoa che non sembra avere la forza di affondare il colpo nel recupero.

La cronaca minuto per minuto

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Espulso il vice di Gilardino della panchina del Pisa, sulla palla rimessa in gioco dal Genoa dal fondo il Pisa lancia in profondità e Ostigard salva con una diagonale magistrale mettendo in angolo. C’è però tensione con Chiffi che redarguisce lo stesso Ostigard e raccoglie un accendino lanciato dalla Nord

84′ Problemi per Otoa, entra Marcandalli

83′ Ammonito Calabresi che atterra malamente Vitinha da dietro

81′ Angolo per il Pisa, Vitinha di testa anticipa l’avversario. Sugli sviluppi mischia in area con il Genoa che respinge in qualche modo la palla calciata da Piccinini rimasta pericolosamente nel cuore dell’area di rigore

75′ Nel Genoa escono Norton-Cuffy per Ellertsson e Colombo per Ekuban

73′ Nel Pisa escono Bonfante per Calabresi e Moreo e Nzola

64′ Cambio nel Genoa esce Thorsby per Ekhator

62′ Cambio obbligato per il Pisa, problemi per Albiol, dentro Caracciolo

58′ Doppio cambio nel Pisa: escono Hojholt per Piccinini e Leris per Marin

57′ Occasione Genoa! Cross di Martin, Thorsby di testa indirizza verso l’angolino basso sul secondo palo, Semper si tuffa e tocca il pallone quel tanto che basta per toglierlo dalla porta

51′ Ammonito Canestrelli per una vistosa trattenuta su Vitinha

46′ Si ricomincia senza cambi, qualche fischio a Leali che si sistema sotto la Nord. Palla al Pisa. Ostigard si posizione centrale e Otoa braccetto di destra

47′ Leali devia in corner un cross di Leris che era destinato fuori. Sugli sviluppi Frendrup intercetta e spara lontano

45′ Tre minuti di recupero

44′ Ammonito Leris, duro su Colombo

38′ Gol del Pisa: Leali esce sulla palla alta e si scontra con Vasquez, spinto da Canestrelli. La palla resta lì, e Leris è il più lesto a intervenire insaccando a porta praticamente vuota. Check var e gol convalidato

37′ Ammonizione per Malinovskyi, fallo su Meister

35′ Corner per il Pisa, Malinovskyi non va per il sottile a togliere la palla a un avversario al limite dell’area

33′ Occasione Pisa: Leali salva tutto sul colpo di testa di Leris, deviazione con pallone che incoccia la traversa

31′ Ostigard di testa libera l’area di rigore su una punizione dalla tre quarti battuta da Angori

28′ Tentativo di Frendrup, che controlla in area, ma poi spara alto sopra la traversa da buona posizione

15′ Gol del Genoa! Colpo da biliardo di Colombo, che dal limite soprende il Pisa con un sinistro precisissimo sul palo più lontano. Palla nell’angolino alla destra di Semper che non accenna neanche l’intervento

12′ Occasione Genoa: Vitinha tiene forse un po’ troppo la palla, ma alla fine col sinistro indirizza sul secondo palo, Semper gli dice di no con una grande deviazione. Sugli sviluppi del corner Norton-Cuffy prova a rimettere in mezzo di testa la palla respinta dalla difesa, ma dove non c’è nessuno

9′ Primo corner per il Genoa: cross di Martin deviato da Leris sul fondo. Batte a sorpresa Vitinha, ma Semper è attento ed esce ad agguantare il pallone

8′ Ci prova Vitinha appena entrato in area da posizione defilata sul lato corto, palla sull’esterno della rete

7′ Primo tiro del Pisa: tentativo dalla distanza di Léris che Leali controlla in tuffo senza toccare

4′ Calcio piazzato di Martin verso il secondo palo, Vasquez salta di testa, ma la palla si alza a campanile e Semper la blocca in presa alta senza problemi

1′ Prima palla al Genoa, che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Il Genoa ritorna al recente ‘passato’ negli undici titolari che scendono in campo per affrontare il Pisa in uno scontro fondamentale per la salvezza. Tornano dal primo minuto Thorsby e Colombo rispetto alle partite contro Inter, Atalanta e Roma.

In Gradinata Nord lo striscione ‘Gila nel cuore’ evidenzia quanti buoni ricordi Alberto Gilardino, l’attuale allenatore del Pisa ed esonerato nel novembre 2024 dal Genoa, abbia lasciato tra i tifosi del Grifone. Applausi calorosi alla lettura del nome in formazione.

Pre partita all’insegna dell’amicizia e del rispetto che lega le due tifoserie. L’Acg, in collaborazione con il Genoa e il Centro Coordinamento Pisa Clubs ha organizzato per stamattina una visita guidata al Museo della Storia del Genoa, poi il pranzo alla Cucina Popolare Genovese e il trasferimento al Luigi Ferraris dove, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, ci sarà un giro di campo congiunto.

‘Guarda la Nord e comincia a lottare – Carica ragazzi!’ È lo striscione esposto all’ingresso delle squadre in campo in Gradinata Nord con tanto di sciarpata.

Minuto di silenzio per le vittime dell’incendio a Crans-Montana

Genoa – Pisa, le formazioni

Genoa: Leali, Ostigard, Otoa (84′ Marcandalli), Vasquez, Norton-Cuffy (75′ Ellertsson), Frendrup, Malinovskyi, Thorsby (64′ Ekhator), Martin, Vitinha, Colombo (75′ Ekuban).

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Sommariva, Lysionok, Sabelli, Cuenca, Stanciu, Masini, Carboni, Venturino, Fini.

Pisa: Semper, Albiol (62′ Caracciolo), Canestrelli, Bonfanti (73′ Calabresi), Léris (58′ Marin), Touré, Aebischer, Hojholt (58′ Piccinini), Angori, Moreo (73′ Nzola), Meister.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Andrade, Scuffet, Mbambi, Coppola, Denoon, Esteves, Bettazzi, Lorran, Buffon, Tramoni.

Arbitro: Chiffi di Padova; Assistenti: Peretti, Colarossi; Quarto assistente: Calzavara; Var: Mazzoleni; Avar Nasca.

Ammoniti: Malinovskyi (G); Leris, Canestrelli (P)

Spettatori: 31.661 (di cui 28.101 abbonati e 3.560 paganti)