Genoa, digerito lo stop per Bento: arriva Baldanzi, pupillo di De Rossi

Genova. Lo stop alla trattativa Bento da parte dell’Al-Nassr è stato un boccone amaro da mandare giù per il Genoa. Il giocatore era metaforicamente (ma non troppo) con le valigie in mano, ma alla fine il tecnico degli arabi Jorge Jesus ha spinto per tenerlo fino a fine stagione. E quindi un colpo già programmato è sfumato per una serie di sfortunati eventi. Tuttavia il club continua a lavorare per formalizzare la prima operazione in un mercato che necessita di rinforzi in reparti mirati.

Per la questione porta, la lista dei profili è ad ampio raggio e varia da Italia a estero: sono fuori usciti i nomi di Ortega (terzo portiere del Manchester City) e Hein (in forza all’Wender Brema in prestito dall’Arsenal).

Salvo clamorosi colpi di scena, si va verso l’arrivo di Tommaso Baldanzi dalla Roma, un desiderio di De Rossi che sta per essere esaudito. Era stato lui a volerlo in giallorosso nel 2024 e tra i due c’è una buona sintonia. Curiosità per come potrà essere utlizzato: è abile a variare dalla mediana alla trequarti fino ad agire in tutto il reparto offensivo. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto.

Movimenti anche per fare arrivare anche un altro centrocampista, magari coprendo quella casella del “regista” che tanto servirebbe alla manovre genoane. Profili come Asllani e Casseres del Tolosa fanno parte di una lista valutata dal ds Lopez e dalla squadra mercato. Da capire poi la situazione del Dagasso sul quale c’è un discorso in corso ma ancora non in via di definizione. Non è esclusa la possibilità di un intervento che possa rinforzare anche la difesa, magari per far crescere con calma Marcandalli e da affiancare a Vasquez e Ostigaard.