Il Genoa scaccia le paure e vince 3-0, Frendrup: “De Rossi passionale e cura i dettagli, mi piace!”

Genova. Morten Frendrup nel primo tempo non è stato tra i migliori in campo e si pensava ad una sua uscita dal campo, anche per via dell’ammonizione. Ma De Rossi lo ha tenuto dentro e ha ripagato il suo mister con un gol. C’è anche questo aspetto nel 3-0 del Genoa al Cagliari.

“Sono molto contento per questo gol. Ogni punto è importante per noi e per il nostro percorso – dichiara in sala stampa -. Anche oggi era fondamentale vincere e farlo qui è sempre bellissimo, davanti ai nostri tifosi”.

Rossoblù più brillanti nella ripresa: “Dopo un brutto primo tempo abbiamo parlato all’intervallo e abbiamo cambiato atteggiamento. Nel secondo tempo siamo riusciti a segnare, anche con un pizzico di fortuna, e alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Per il centrocampista danese è il terzo gol realizzato contro il Cagliari. Frendrup, stimolato da una domanda, sorride: “Non ci ho pensato prima sinceramente: sono focalizzato sul mio ruolo nella squadra”.

De Rossi chiede molto al centrocampista danese: “Mi piace molto questo ruolo da play. Il mister vuole che io tocchi tanti palloni, poi posso concentrarmi anche su altre mie caratteristiche. Posso migliorare nella conquista della palla e in fase di possesso, sto imparando molto da lui“.

E si è creato un bel feeling umano: “Mi piace la sua passione e il modo in cui cura i dettagli. Sono aspetti molto importanti e ci aiuta tanto anche nel capire come muovere e far circolare la palla”.

“Ci sono delle similitudini con i tifosi del mio ex Brondy? Effettivamente i tifosi eranl grandi anche lì: erano sempre presenti anche nella mia squadra precedente, l’ambiente è molto simile“.