Genoa, annunciati Zatterstrom e Baldanzi: il dif

Doppio annuncio serale in casa Genoa che ha annunciato gli arrivi di Zatterstrom e Baldanzi.

Il difensore in arrivo dallo Sheffield United. La formula è quella del prestito con opzione di riscatto a fine stagione. Classe 2005 svedese è un difensore centrale mancino che, con il suo metro e novantatré di altezza, va a completare il reparto difensivo rossoblù portando solidità e impatto fisico.

È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Malmö ed entrato stabilmente in prima squadra nella stagione 2024/25, totalizzando 12 presenze in Europa League e nelle qualificazioni di Champions League. Nel mercato estivo del 2025 è stato acquistato dallo Sheffield United. Nelle nazionali giovanili svedesi conta 12 presenze tra Under 19 e Under 21. Il debutto in Nazionale maggiore si è verificato in Uefa Nations League.

Ecco a seguire l’annuncio di Tommaso Baldanzi, sempre con un prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

“Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive”, scrive il club.

All’ex romanista andrà la maglia numero 8.