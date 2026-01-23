  • News24
Calciomercato

Genoa, annunciati Zatterstrom e Baldanzi: il dif

Il centrale mancino completa il reparto difensivo. Atteso ora l'annuncio ufficiale di Baldanzi, pupillo di De Rossi dai tempi della Roma

Generico gennaio 2026

Doppio annuncio serale in casa Genoa che ha annunciato gli arrivi di Zatterstrom e Baldanzi.

Il difensore in arrivo dallo Sheffield United. La formula è quella del prestito con opzione di riscatto a fine stagione. Classe 2005 svedese è un difensore centrale mancino che, con il suo metro e novantatré di altezza, va a completare il reparto difensivo rossoblù portando solidità e impatto fisico.

È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Malmö ed entrato stabilmente in prima squadra nella stagione 2024/25, totalizzando 12 presenze in Europa League e nelle qualificazioni di Champions League. Nel mercato estivo del 2025 è stato acquistato dallo Sheffield United. Nelle nazionali giovanili svedesi conta 12 presenze tra Under 19 e Under 21. Il debutto in Nazionale maggiore si è verificato in Uefa Nations League.

Ecco a seguire l’annuncio di Tommaso Baldanzi, sempre con un prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

“Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive”, scrive il club.

All’ex romanista andrà la maglia numero 8.

 

