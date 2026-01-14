Genoa, ecco gli orari delle partite con Lazio e Napoli

Genova. La Lega Serie A ha diffuso i giorni e gli orari delle partite della 23ª e 24ª giornata. Il Genoa giocherà a Roma contro la Lazio venerdì 30 gennaio alle 20.45.

Il resto della giornata prevede sabato Pisa-Sassuolo alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Cagliari-Verona alle 20:45.

Domenica all’ora di pranzo sfida tra Torino e Lecce, mentre nel pomeriggio si giocano i due derby lombardi: Como-Atalanta alle 15 e Cremonese-Inter alle 18. Poi Parma-Juventus alle 20.45. Udinese-Roma è in programma lunedì sera, mentre martedì si chiude con la rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Milan, sempre alle 20.45.

Nel turno successivo, 24ª giornata, il Genoa gioca in casa contro il Napoli sabato 7 febbraio alle 18. Il menù completo prevede venerdì sera con lo scontro diretto Verona-Pisa. Sabato alle 20:45 Fiorentina-Torino. Bologna-Parma inaugura il programma della domenica alle 12.30, seguito da Lecce-Udinese alle 15.00 e da Sassuolo-Inter alle 18.00. Il big match di giornata è Juventus-Lazio con calcio d’inizio alle 20.45.