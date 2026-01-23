Genoa, ecco Baldanzi e Zatterstrom: doppio colpo per Lopez

Le ufficialità di Baldanzi e Zatterstrom erano attese in serata. E infatti così è stato: entrambi sono diventati due giocatori del Genoa.

Il difensore arriva dallo Sheffield United con la formula del prestito con opzione di riscatto a fine stagione. Classe 2005 svedese è un difensore centrale mancino che, con il suo metro e novantatré di altezza, va a completare il reparto difensivo dei rossoblù portando solidità e impatto fisico.

Stessa formula con il diritto di riscatto anche per Tommaso Baldanzi, pupillo di De Rossi sin dai tempi della sua Roma che aveva (e ora ha) voluto fortemente.

Il club lo presenta così: “Con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A”. Vestirà la maglia numero 8.