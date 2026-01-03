Genoa, De Rossi: “Impauriti dal nostro vantaggio, smesso di giocare nel momento migliore”

Genova. Daniele De Rossi non si nasconde dopo il pareggio casanlingo del Genoa per 1-1 contro il Pisa. Le scorie di Roma non sono ancora smaltite del tutto: “Le sconfitte lasciano qualcosa di negativo nella testa, ma si riparte, avevamo analizzato quanto fatto di male e poi a partita finita se ne prepara un’altra. Non siamo partiti male, ma eravamo troppo impauriti dal nostro vantaggio, il Pisa ha giocato meglio di noi soprattutto se giochiamo a palle lunghe. Abbiamo smesso di giocare nel nostro momento migliore, poi nel secondo tempo abbiamo fatto una partita sporca anche noi. Dobbiamo tirare in porta, crossare, altrimenti per gli altri diventa facile mettersi bene in fase difensiva”.

Come però si può reagire a questa situazione? “Abbiamo idea delle caratteristiche dei giocatori, di chi è più abile in un certo tipo di partita. Dobbiamo fare solo una cosa e capire quando farla, Il Pisa comunque fa giocare male tante squadre, ti mette in difficoltà, è forte fisicamente era una partita in cui devi essere molto maturo per poterla gestire”.

Dopo il vantaggio il Genoa si è fatto portare dal Pisa sulla partita che voleva, ma i rossoblù hanno compiuto anche tanti errori: “Gli errori li commetti quando hai la palla, il Pisa è squadra maestra in questo e te li forza questi errori, poi la situazione di classifica non ti aiuta a giocare con la massima serenità, ci lavoreremo”.

De Rossi confessa di aver avuto più preoccupazioni quando era arrivato perché la classifica era un’altra: “Abbiamo fatto 8 punti che hanno pesato, però anche quando vinci, quando fai bene, sapevo che sarebbero arrivate le tre partite difficili che hanno portato zero punti e mentalmente non ti aiuta. La preoccupazione comunque c’è sempre”.

La squadra dove può migliorare? “Si lavora su tutto, non c’è una fase che non viene analizzata, che non viene stimolata. Sull’aspetto fisico c’è bisogno gradualmente di portare la nostra metodologia, è cambiato qualcosina rispetto a prima. Le squadre possono essere sempre migliorate. Noi ci salveremo se saremo più bravi nelle due aree, dove a volte paghiamo troppo o non facciamo pagare gli altri”.

I fischi dei tifosi alla fine della partita li commenta così: “La gradinata ha spinto tutta la partita e se mostrano malcontento noi ci possiamo stare”.

Il ringraziamento di Gilardino

In conferenza stampa Alberto Gilardino, rispondendo alla domanda sull’accoglienza ricevuta, dice: “Ringrazio tutto il mondo Genoa, il popolo genoano per l’accoglienza. Nutro grande affetto nei confronti di questa gente e credo sia ricambiato per quello che è stato e per quello che mi porterò dietro nella mia carriera”.