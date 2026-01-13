Genoa, De Rossi su Masini: “Per lui il Genoa è come per me la Roma, lo vorrò sempre nella mia squadra”

Genova. Ieri sera nella conferenza stampa post Cagliari, Daniele De Rossi, rispondendo alle domande, ha raccontato un retroscena su Masini entrato al posto di Norton-Cuffy e non, come si poteva ipotizzare, al posto di Frendrup.

De Rossi ha spiegato che la motivazione era stata il voler evitare di abbassare la squadra come invece era successo a Milano, ma poi è entrato nel dettaglio spiegando quanto Masini sia l’esempio di quanto un certo tipo di atteggiamento serva al gruppo.

“Mi è venuto a parlare − ha spiegato − per capire come mai non giocasse tantissimo, visto che con Vieira giocava. Pensavo mi dicesse che voleva andare. Invece mi ha detto che vuole stare qui e che per lui il Genoa è quello che per me è la Roma“.

De Rossi ha anche aggiunto: “Queste cose mi fanno commuovere: il calcio è amore per la maglia, per dove si è. Uno come Masini lo vorrò sempre nella mia squadra. Quando lo metto so che sarò sempre sereno, mi metto con le braccia conserte, per la prestazione che farà. Poi può sbagliare come tutti. Con lui passiamo più tempo a fine allenamento perché vuole migliorarsi. Lui è una mezzala e quando l’ho messo davanti alla difesa l’ho messo in difficoltà io. Oggi ha dimostrato che ha saputo fare le due fasi, sono contento per tutti ma soprattutto per lui”.