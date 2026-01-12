Genoa, colpo di scena per Bento: l’Al-Nassr blocca la cessione

C’è stato un cambio di programma per la questione Bento-Genoa. Come riportato da Sky Sport, l‘Al-Nassr ha deciso di bloccare la cessione per via di un imprevisto accaduto nel match di questa sera contro l’Al-Hilal dove il secondo portiere della squadra è stato espulso per condotta violenta. Così il club arabo ha deciso di prendersi qualche gara di tempo per non rischiare di rimanere senza portieri.

Da capire ora la mossa del Genoa. Ovvero se deciderà attendere il brasiliano oppure guardarsi intorno verso altri profili. Da sottolineare il gradimento del giocatore per la destinazione genovese.

Intanto tra Milan e Cagliari i rossoblù hanno ritrovato una bella versione di Nicola Leali. Oggi contro i cagliaritani è arrivata un’altra bella prestazione con un clean sheet e parate importanti. È considerato molto da De Rossi, a livello umano e come portiere, che lo ha nuovamente elogiato in conferenza stampa.