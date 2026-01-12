Genoa – Cagliari LIVE (1-0). Entra Masini per Norton-Cuffy

Genova. Genoa – Cagliari 1-0 (7′ Colombo)

51′ Ammonizione per Masini che ostacola vistosamente Mazzitelli

50′ Occasione Genoa! Calcio di punizione di Martin, Colombo di testa costringe Caprile a una respinta d’istinto, il pallone arriva sulla testa di Ostigard che però non se l’aspettava e non è pronto a indirizzare bene: pallone alto sopra la traversa da buona posizione

46′ Si riparte con due cambi: nel Genoa fuori Norton-Cuffy per Masini e nel Cagliari Rodriguez per Idrissi. Ellertsson viene spostato a destra

Primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Genoa al Ferraris contro il Cagliari. Al 7′ Colombo ha insaccato su splendido assist di Malinovskyi, ma il Grifone ha faticato soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo.

De Rossi cambia solo un elemento rispetto alla partita col Milan: dentro Ellertsson al posto di Thorsby.

Genoa che parte molto bene, con Colombo subito in palla bravo ad abbassarsi e a proteggere il possesso. Un corner ciascuno e Grifone subito in rete al 7‘ è proprio Colombo a muoversi bene bruciando Rodriguez e segnando il vantaggio con un sinistro in diagonale, ma l’assist, al bacio, è un’intuizione di Malinovskyi che rasoterra disegna dal nulla una traiettoria perfetta per il compagno.

Genoa che dovrebbe spingere ancora invece, come spesso accade, si fa schiacciare da un Cagliari che sfiora la rete in due occasioni: al 29 colpisce una traversa con Palestra con un tiro al volo dal limite dopo una respinta di pugno in uscita di Leali e poi al 40′ è lo stesso Leali a togliere dalla porta una punizione insidiosissima di Esposito. Nel mezzo altri tentativi insidiosi con una girata di Kilicsoy sul primo palo che trova solo l’esterno della rete (34′). Il Genoa si fa rivedere dalle parti di Caprile al 31′ con un gran tiro da fuori di Malinovskyi su cui il portiere è bravo ad alzare sopra la traversa.

Il conto degli ammoniti è di due a uno per il Cagliari: Rodriguez, Obert e Frendrup.

45′ Un minuto di recupero

42′ Ammonizione per Obert, trattenuta su Malinovskyi

41′ Sul corner sempre di Esposito colpo di testa di Mazzitelli fuori di poco

40′ Leali! Grandissima parata su calcio di punizione di Esposito: palla messa sopra la traversa

35′ Ancora Cagliari in avanti con il cross di Obert messo in corner da Marcandalli, ora la squadra di Pisacane spinge molto. Il Genoa comunque riesce a sbrogliare anche in questa occasione

34′ Occasione Cagliari! Obert mette rasoterra per Kilicsoy che prova a girare d’esterno sul primo palo. Palla sull’esterno della rete.

31′ Malinovskyi! Gran tiro dalla distanza centrale che Caprile alza in corner con una parata non facile. Sugli sviluppi fallo in attacco fischiato a Ostigard

30′ Fallo di Frendrup su Esposito, cartellino giallo per il danese

29′ Traversa del Cagliari! Tiro al volo dal limite di Palestra dopo una respinta di pugno di Leali in uscita

26′ In Gradinata Nord esposto uno striscione contro la Società per l’assenza di rinforzi di mercato

21′ Cross di Esposito, spizzata di testa di Adopo dal centro dell’area che termina sul fondo

15′ Ammonizione per Rodriguez, fallo duro su Vitinha

7′ Gol del Genoa! Malinovskyi trova un corridoio perfetto per Colombo che è bravo a scattare nello spazio bruciando Rodriguez e col sinistro a battere Caprile in diagonale

4′ Ora è il Cagliari a guadagnare un corner con Palestri: deviazione di Frendrup. A liberare l’area sul cross seguente è Colombo di testa

2′ Primo corner per il Genoa: Ellertsson fa carambolare la palla contro un avversario. Sulla battuta palla ricevuta da Martin e scodellata al centro, ma la difesa del Cagliari libera

1′ Prima palla al Cagliari, Genoa che attacca verso la Sud nel primo tempo

Posticipo da non sbagliare in chiave salvezza per il Genoa: al Ferraris c’è il Cagliari che al momento precede il Grifone di tre lunghezze. De Rossi cambia solo un elemento rispetto alla partita col Milan: dentro Ellertsson al posto di Thorsby.

Partita delicata, emotivamente, anche per Nicola Leali, con Bento dato in arrivo: il portiere rossoblù ha comunque sfoderato una gran prestazione contro il Milan.

Prima del fischio d’inizio ricordo di Fabrizio De Andrè, morto l’11 gennaio 1999, alla presenza del figlio Cristiano e di Bresh. Consegnata dalla società una maglia celebrativa con la scritta Creuza de Ma.

Esposto uno striscione per il giovane Emanuele Galeppini, scomparso nella strage di Crans-Montana: Una tragedia che ci spezza il cuore. Ciao Emanuele per sempre Grifone.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy (46′ Masini), Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Sommariva, Lysionok, Thorsby, Stanciu, Messias, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini.

Cagliari: Caprile, Palestra, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Rodriguez (46′ Idrissi), Prati, Obert, Luvumbo, Esposito.

Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Gaetano, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Viteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Ze Pedro, Trepy.

Arbitro: La Penna di Roma 1; Assistenti: Laudato, Ceccon; Quarto ufficiale: Sacchi; Var: NAsca; Avar Maresca.

Ammoniti: Frendrup, Masini (G); Rodriguez, Obert (C)

Spettatori: 29.484 (di cui 28101 abbonati e 1383 paganti singola partita)