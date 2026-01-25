Genova. Genoa – Bologna 1-2 (35′ Ferguson; 47′ Aut. Otoa; 62′ Malinovskyi)

62′ Gol del Genoa! Malinovskyi batte una bomba su punizione e Ravaglia non è reattivo. Palla in rete per l’1-2

61′ Il Bologna sostituisce Dominguez con Ravaglia

57′ Espulso Skorupski, il portiere esce dall’area, sbaglia il rinvio e in scivolata travolge Vitinha che gli aveva rubato il pallone. C’è un check var e dopo svariati minuti Maresca conferma il rosso

55′ Nel Genoa fuori Ekhator per Malinovskyi e Martin per Messias

53′ Occasione Genoa! Colpo di testa di Otoa su corner, Skorupski si supera deviando di pugno

47′ Raddoppio del Bologna: discesa di Zortea sul fondo, palla in mezzo per Odgaard, Otoa tocca nella propria rete pr anticiparlo

46′ Si riparte senza cambi, per ora. Palla al Bologna. Genoa che ora attacca verso la Sud

Primo tempo

Primo tempo di Genoa – Bologna sul punteggio di 0-1. Rete di Ferguson al 35′: lo scozzese con un rasoterra dalla distanza ha trovato il palo interno per il vantaggio della squadra di Italiano.

A sorpresa De Rossi cambia modulo schierando un 3-4-1-2 lasciando Malinovskyi in panchina e schierando Vitinha dietro le due punte Colombo ed Ekhator. Novità anche in porta: c’è il nuovo acquisto Bijlow.

Partenza subito forte con il Bologna che testa i riflessi del portiere rossoblù al 6′ con un tiro dalla distanza di Lykogiannis: respinta coi pugni con Vasquez che allontana.

Genoa che invece in due occasioni non sfrutta un paio di lanci nello spazio per Colombo con palla sui piedi di Ekhator che nel primo caso non la dà di prima facendo rientrare la difesa, nel secondo sbaglia la misura.

La partita, però, invece che decollare, si blocca, spezzettata da diversi falli con il pubblico spazientito dall’arbitro Maresca. Il Genoa non riesce ad arrivare al tiro in porta, mentre il Bologna ci prova con un colpo di testa di Ferguson su cross di Lykogiannis che finisce sul fondo (22′).

Genoa che costruisce poco, affidandosi alla lena di Norton-Cuffy sulla destra o al lancio lungo, preda della difesa del Bologna.

E così, in un primo tempo non certo buono per gli estimatori del bel calcio, il Bologna arriva al vantaggio al 35′ con Ferguson da fuori area. A difesa schierata il numero 19 trova il palo interno alla destra di Bijlow con un rasoterra. Palla in rete con il portiere rossoblù che si allunga ma non ci arriva.

45′ Un minuto di recupero

41′ Corner per il Bologna disinnescato di testa d Colombo

35′ Gol del Bologna. Rasoterra da fuori area di Ferguson molto angolato: palo interno e palla in rete con Bijlow che si allunga ma non ci arriva

34′ Discesa di Rowe che si libera di Martin per il tiro, ma la conclusione è centrale. Bijlow para

33′ Partita che stenta a decollare, Genoa che si affida molto spesso al lancio lungo

22′ Cross di Lykogiannis, colpo di testa di Ferguson verso il secondo palo. Palla fuori

19′ Ekhator guadagna un corner, cross basso deviato sul fondo. Sugli sviluppi è il Bologna a uscire con Rowe contrastato da Frendrup in fallo lateral

17′ Vitinha salta in area e resta a terra per un colpo al volto, proteste del Genoa con Maresca che non ferma neanche il gioco, partita ora molto spezzettata

6′ Ekhator sbaglia la misura del lancio per Colombo nello spazio, Skorupski esce e mette in fallo laterale

3′ Subito occasione per il Bologna con un tiro dalla distanza di Lykogiannis respinto coi pugni da Bijlow, con Vasquez che finalizza il rinvio. Genoa che ha l’occasione per una ripartenza due contro due, ma Ekhator tiene troppo il pallone invece che lanciare nello spazio Colombo e opta per l’appoggio alla sua sinistra su Vitinha che guadagna solo un fallo laterale

1′ Si parte con palla al Genoa, che attacca verso la Nord in questo primo tempo. Il modulo sembra proprio un 3-4-1-2.

È Justin Bijlow a difendere la porta rossoblù al Ferraris per Genoa – Bologna. Daniele De Rossi lancia subito il nuovo acquisto nella sfida contro la squadra di Italiano. I felsinei hanno ottenuto, come il Grifone del resto, solo una vittoria nelle ultime cinque partite.

Torna Norton-Cuffy dal primo minuto e e c’è parecchia novità anche nel modulo che sembra proprio un 3-4-3 o un 3-4-1-2 sulla carta: a centrocampo fuori Malinovskyi, c’è Ellertsson insieme a Frendrup, mentre il tridente è formato da Vitinha, Colombo ed Ekhator. Bisognerà vedere come si disporranno poi in campo i tre giocatori, se Vitinha invece andrà a fare il trequartista alle spalle delle due punte.

Nel Bologna Italiano lascia in panchina Orsolini e lancia Immobile dal primo minuto.

Nella Nord uno striscione di solidarietà nei confronti delle popolazioni del Sud colpite dalla pesantissima mareggiata: “Non c’è onda del mare che vi possa fermare. Forza Sud Italia”

Formazioni Genoa – Bologna

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin (55′ Messias), Vitinha, Colombo, Ekhator (55′ Malinovskyi).

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Cuenca, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.

Bologna: Skorupski (61′ Ravaglia), Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis, Freuler, Ferguson, Rowe, Odgaard, Dominguez, Immobile.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Holm, Pobega, Helland, Moro, Orsolini, Castro, Bernardeschi, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Vitik.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti di linea Bercigli e Ceolin. Quarto uomo Pairetto. Al var Maggioni. Avar Massa.

Spettatori: 30.146 (di cui 28101 abbonati e 2045 paganti singola partita)